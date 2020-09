Alberto F. crea un nuevo Fondo del Conurbano en medio de la crisis policial

En medio de la protesta de la Policía bonaerense que llegó a las puertas de la quinta de Olivos, lo que intranquilizó al Gobierno y puso en guardia a la dirigencia política, el presidente Alberto Fernández anunció anoche sorpresivamente la creación de un fondo fiscal destinado a la Provincia, que se financiará con la quita de un punto de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, estimado en 35.000 millones de pesos este año y proyectado a más de 40.000 millones para 2021.

Si bien la quita de un punto aparece relacionada con el conflicto planteado por la policía, Cristina Kirchner venía señalando hace tiempo que la ciudad de Buenos Aires es muy rica y hacía una comparación con La Matanza un distrito en la que la mayoría de los habitantes sufren la carencia de servicios esenciales. Un punto de la coparticipación no soluciona los problemas de los bonaerenses irracionalmente discriminados en la distribución que hace el gobierno nacional de los fondos logrados a través de la recaudación impositiva.

Hace más de treinta años durante la gestión del gobernador radical Alejandro Armendáriz la Provincia cedió 8 puntos que el gobierno nacional destinó a algunas de las llamadas provincias pobres. Eso fue fruto de una negociación política emprendida por los radicales para lograr el apoyo de los senadores que representaban esos distritos. En cambio, para la capital federal que recibió hasta ayer el 3.75 por ciento de coparticipación un punto significa un porcentaje muy importante de lo que le entregan. La ciudad de Buenos Aires fue adjudicada con esa cifra porque se le traspasó parte de la Policía Federal y se hizo cargo de todos los gastos necesarios para tratar de garantizar la seguridad de los porteños.

Por eso es posible que la consecuencia de esta medida sea un rompimiento entre lo que parecía una pacífica relación entre el presidente y Rodríguez Larreta. Mientras, las llamadas provincias pobres reciben por habitante fondos muchos más cuantiosos que el territorio de los bonaerenses y los habitantes de la capital federal, y son gobernadas por el peronismo.

“Buscamos los recursos para la provincia de Buenos Aires en una situación fiscal muy complicada y tuvimos que agudizar el ingenio”, admitió Alberto Fernández en un mensaje que dio al cabo de la reunión con Kicillof y los intendentes, de la que también participaron el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el jefe de los diputados oficialistas Máximo Kirchner. Pese a que el anuncio fue apurado por la crisis policial, brilló por su ausencia el ministro Sergio Berni.

Alberto F. maduró la medida en conversaciones con la vicepresidenta Cristina Kirchner y ayer mismo en la quinta de Olivos en una reunión previa con Massa, Máximo y el ministro del Interior, Wado de Pedro, deslizaron voceros del Frente de Todos. En ese encuentro se definió la convocatoria a Kicillof y los intendentes del Conurbano: aunque el Gobernador estaba anoticiado de lo que sucedería, los jefes comunales fueron tomados por sorpresa por el Presidente.

Sobre todo, los intendentes de Juntos por el Cambio que fueron invitados a Olivos: Jorge Macri (Vicente López); Diego Valenzuela (Tres de Febrero) y Néstor Grindetti (Lanús). A su vez, el alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fue informado “cinco minutos antes” de la quita de coparticipación a su distrito, aunque el Presidente dijo luego en su discurso que lo hacía con “tranquilidad de conciencia” porque la Nación ya lo había anticipado desde marzo pasado.

En esa negociación, que se vio interrumpida por la pandemia de coronavirus y la administración conjunta de la cuarentena en el AMBA, Larreta ofrecía ceder un 0,5 por ciento de coparticipación y Alberto F. –a través de Wado de Pedro- reclamaba un piso de un punto porcentual. Tanto el Presidente como Cristina Kirchner empezaron a preparar el terreno para esta jugada desde hace varias semanas.

El jefe de Estado llegó a hablar de la “opulencia” de la ciudad de Buenos Aires, antes del conflicto con la policía y Cristina preparaba el terreno para la reducción de los fondos con destino a la ciudad de Buenos Aires. Esa jurisdicción es la más importante que gobierna la oposición que interpretó la medida como puramente política con el objetivo de debilitar a esa municipalidad.

El Presidente buscó justificar la medida para “atender el reclamo” de los policías bonaerenses, que esta semana comenzaron a protestar en toda la Provincia en demanda de un aumento salarial. “Es justo el reclamo y es necesario dar una respuesta. Confiamos en que el personal de la Policía provincial nos acompañe en este momento tan difícil y advierta el esfuerzo que estamos haciendo”, afirmó Alberto F.

Detrás del Presidente, completando la escenografía, se pudo ver a más de 30 intendentes del Conurbano, entre ellos Fernando Moreira (San Martín); Juan Zabaleta (Hurlingham); Alberto Descalzo (Ituzaingó); Gustavo Menéndez (Merlo); Juan Andreotti (San Fernando); Julio Zamora (Tigre); Mariano Cascallares (Almirante Brown); Mario Secco (Ensenada); Fernando Gray (Esteban Echeverría); Fernando Espinoza (La Matanza); y Martín Insaurralde (Lomas de Zamora).

Entre los jefes comunales opositores estuvieron Néstor Grindetti (Lanús); Gustavo Posse (San Isidro); Jaime Méndez (San Miguel); Diego Valenzuela (Tres de Febrero) y Jorge Macri (Vicente López), entre otros. “No teníamos información del anuncio. Fuimos a escuchar y debatir, pero nada de eso sucedió. Entendemos que la problemática económica y financiera de la Provincia no se resuelve quintándole recursos a otro distrito”, aseguró anoche el lanusense Grindetti. Los dirigentes de Juntos por el Cambio señalaban que debían analizarse la producción total y lo que se recauda en la capital federal y lo que se le devuelve que es un porcentaje mucho menor al que se le otorga a las provincias gobernadas por el peronismo.

Agradezco todas las muestras de preocupación y afecto que he recibido. Los problemas debemos afrontarlos y resolverlos en paz y con sensatez.

A quienes quieren venir a acompañarme, los abrazo y les pido que no olviden que estamos en pandemia.

No potenciemos el riesgo.