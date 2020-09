En medio de la tensión, Garro llama a paritarias a los municipales

Si bien afirman que se venían manteniendo conversaciones extraoficiales, la tensión que desató el reclamo de efectivos de la Policía Bonaerense precipitó que el intendente, Julio Garro, convoque ayer a los gremios municipales a discutir una recomposición salarial a partir del próximo lunes.

Será la primera reunión paritaria en lo que va del año, dado que esa agenda quedó suspendida por el inicio de la pandemia el pasado 20 de marzo. La última negociación de los trabajadores, unos 5 mil que dependen de la Comuna, se llevó a cabo a mediados de abril de 2019, cuando se había acordado una suba escalonada del 30 por ciento, sumado a otro 9 acordado en octubre.

Ahora, con la movilización policial que se lleva adelante en nuestra ciudad y otros 30 municipios de la Provincia, el jefe comunal tomó la decisión de convocar a los gremios ante la inquietud que la situación despertó en otros sectores del área del municipio que vienen atendiendo, fundamentalmente, la urgencia sanitaria.

En este marco, se espera que el lunes Garro reciba a representantes de UPCN y el sindicato de los Municipales, con el objetivo de iniciar un diálogo que arribe a un acuerdo para recomponer la masa salarial de cara al cierre de año, aunque no trascendieron los porcentajes posibles del ofrecimiento que tendrá lugar entonces por parte de las autoridades de la Comuna.

Fuentes del Ejecutivo admitieron ayer que la tensión provocada por la protesta de la Policía Bonaerense enfatizó la inquietud en ciertos sectores de los empleados del municipio, especialmente los abocados a contener las situaciones devenidas de la pandemia. Por esto, el Intendente precipitó la convocatoria, que ya fue notificada a los representantes gremiales.

Fuentes gremiales consultadas por este diario confirmaron la convocatoria aunque afirmaron que no se venían teniendo contactos para avanzar en una convocatoria salarial. Al mismo tiempo, si bien no anticiparon el porcentaje de la reivindicación que realizarán, advirtieron que “el compromiso de volver a discutir en diciembre no se cumplió” y que, con el avance de la inflación sumado a esa situación, estiman que la caída del salario de los municipales ronda el 50%. Y recordaron que cuando el gobierno provincial otorgó un bono de 4 mil pesos a los estatales, no ocurrió lo mismo con los trabajadores comunales.

La convocatoria de Garro busca descomprimir cualquier planteo que emerja en efecto cascada, a partir del reclamo de la policía.