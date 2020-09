La Bomba: “Me sorprende ingratamente lo de Morena, si tengo que pagar, voy presa”

Luego de que se conociera que Morena Rial y su abogada planean sacarle dinero por los dichos que, a criterio de la hija del “Intruso” fueron discriminatorios hacia su persona, la Bomba Tucumana se defendió de las acusaciones.

Para los que no están al tanto de esta polémica, la repasamos brevemente: La Bomba, en el programa “Intrusos”, contaba el año pasado que había sufrido bullying en el “Bailando”, una participación que llevó a que la gente la insultara en las redes. En tren de confesiones, la cantante, mirando en la cara a Rial, comenzó a relatar las barbaridades que le decían en la virtualidad: “Me decían ‘empanada, negra villera, sucia, pata sucia, ladrona, gorda, cerda, sos la mamá de Morena Rial”. El video de ese momento incómodo, y la mirada y el silencio del conductor mientras la rubia hace su relato, se convirtieron en viral.

Ahora, corta de efectivo, More anunció, a través de su abogado, que le harán juicio por esas declaraciones a la Bomba, una de las más populares del “Cantando por un Sueño”, donde participa con su hijo Thyago Grifo.

“¿Cómo podría ir yo al programa del padre y hablar así? Entonces ¿por qué no reaccionó su papá si fue algo malo lo que dije? Cómo se pueden imaginar que yo me voy a sentar en un programa a agredirla, yo estaba enumerando las barbaridades que la gente me decía”, comenzó relatando la intérprete de “La pollera amarilla” ayer en “Por si las moscas”.

Y siguió, al borde las lágrimas: “Si ella entendió algo mal, no tengo problema pedirle disculpas porque yo estoy del lado de ella porque también sufrí bullying”.

De todos modos, aclaró que no podrá resarcirla económicamente, como quiere la hija del “Intruso”. “Si necesita plata, que no me pida porque no tengo, pero si necesita unas disculpas se las pido con mucho gusto. Ella era muy amiguita de mi hijo cuando eran chiquitos, es como una hija, es la hija de Jorge a quien conozco. Me sorprende ingratamente muchísimo. Yo no tengo plata, soy una laburante. Si tengo que pagar, voy a ir presa”, sumó al respecto.

La Bomba, además, se refirió a la disputa que mantiene con Mica Viciconte, que se acaba de sumar al “Cantando”. Dijo que, esta vez, no se prenderá en el juego mediático: “Les prometo que (...) no le voy a dar ni una puntadita de hilo para que cosan conmigo. Que me saquen cuando quieran, no pienso prestarme a nada, quiero disfrutar con mi hijo, voy a seguir dándole a la gente esto con mucho amor y respeto”.