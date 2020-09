Bahréin sigue los pasos de Emiratos y reconoce al Estado de Israel

Después de frenéticas reuniones con sus aliados en Medio Oriente en las últimas semanas, el Gobierno de Donald Trump se anotó una nueva victoria al anunciar que la monarquía de Bahréin e Israel establecerán relaciones diplomáticas, apenas un mes después de un acuerdo similar negociado con Emiratos Árabes Unidos (EAU) que aún no se firmó.

"¡Otro avance histórico hoy! Nuestros dos grandes amigos, Israel y el Reino de Bahréin, concluyen un Acuerdo de Paz: ¡El segundo país árabe que hace la paz con Israel en 30 días!", tuiteó hoy el jefe de Estado, Donald Trump, quien ya había calificado el acuerdo con Emiratos como de paz, pese a que ninguna de estas dos monarquías del Golfo Pérsico estuvieron alguna vez en guerra con Israel.

El anuncio de este acuerdo que establece las relaciones diplomáticas entre ambos países de Medio Oriente ocurre pocas semanas después de que Israel anunciara uno similar con los EAU, que sigue siendo discutido y aún debe ser firmado.

Como con Emiratos, el mediador de las negociaciones entre Bahréin e Israel fue el Gobierno de Trump, que envió a su secretario de Estado, Mike Pompeo, y a su yerno y asesor, Jared Kushner para tratar a convencer a más aliados de Medio Oriente que se sumen y reconozcan a Israel.

Joint Statement of the United States, the Kingdom of Bahrain, and the State of Israel pic.twitter.com/xMquRkGtpM