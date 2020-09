Encerrarse o salir, la disyuntiva de los adultos mayores

Desde que el coronavirus comenzó a hacer estragos en el mundo entero, se dijo, y se supo, que la población en mayor riesgo sería la de los adultos mayores. Desde entonces, miles de personas por encima de los 60 o con patologías previas, en nuestra ciudad y en todo el país, se preguntan qué hacer. Encerrarse hasta que aparezca la vacuna con los riesgos psicológicos que ello implica -soledad, depresión, etc.- o salir a la calle a enfrentarse a la tómbola de un riesgo que podría ser fatal.

La disyuntiva plantea un tema conflictivo no sólo para quien lo vive, sino también para aquellos que diariamente se enfrentan desde sus roles (familiares o profesionales) a los problemas inherentes de la edad.

“Todos necesitamos de una mano amiga -sostiene la licenciada Marina Rovner, de la facultad de Psicología de la UBA- pero los más vulnerables además requieren de personas a su alrededor para que les ayuden a resolver situaciones. Con el aislamiento social, las personas de edad avanzada han cambiado sus rutinas diarias, teniendo que permanecer más tiempo en las casas sin contacto físico con otros miembros de la familia, amigos o colegas, y para millones de adultos mayores esta situación ha representado una lucha para que el aislamiento no se convierta en soledad”.

En este marco, una encuesta realizada por la Cátedra de Adultos y Adultos Mayores de la Facultad de Psicología de la UBA, arrojó que al menos un 73,6% de la sociedad está preocupada por la situación que viven los adultos mayores desde que empezó la recomendación de aísla miento en el AMBA, y que el índice de preocupación con respecto a sí mismos es de un 51.9%, mientras que un 22% percibe que les han prestado menos atención que antes de la cuarentena. Paralelamente, quienes más los ayudan son hijos/as (52,6%); nietos/as (20,5%); y vecinos (7,5%). “Esto refleja que la tarea a nivel social podría optimizarse -se sostiene en el trabajo- ya que el aislamiento sostenido en el tiempo tiende a exacerbar los sentimientos de soledad asociados con una mayor mortalidad, actividad física reducida, alteraciones mentales y depresión”.

También, el trabajo registró que el 94% de los adultos mayores se comunica a través de mensajes de WhatsApp y el 91% por llamadas telefónicas; que al 77% les hacen las compras; y al 75% les indicaron dónde acudir en caso de emergencia. En cuanto a la conectividad, se destacó que al 54% los ayudaron a mantenerse conectados de manera virtual, y al 46% le han mostrado cómo chatear por video con otras personas usando teléfonos, computadoras o tablets.

FORTALECER EL ACOMPAÑAMIENTO

En esta situación, médicos y gerontólogos recomiendan una serie de actividades para fortalecer el acompañamiento de los adultos mayores a los efectos de desarrollar o potenciar el nivel de bienestar. Entre ellos, realizarles llamadas telefónicas; enviarles mensajes de texto por ejemplo vía WhatsApp; animarlos a que se contacten con sus amigos y familiares; cocinarles un plato que les guste aunque haya que dejárselo en la puerta si fuera necesario; hacerles las compras; ayudarles a mantener contacto con sus médicos e indicarles dónde acudir en caso de emergencia, como así también ayudarlos a incorporar tecnología.

En cuanto a los consejos para los propios integrantes de este grupo etario, se apunta a mantener activa la mente y realizar tareas placenteras, como leer, escuchar música, o cocinar; fomentar todas las acciones y proyectos relacionados con la espiritualidad, solidaridad y empatía; mantener el contacto social con familiares, amigos y vecinos de manera virtual o telefónica; y mantener una buena rutina de cuidado personal.

“Sabemos que a mayores niveles de bienestar y a menores niveles de estrés -sostiene Julián Bustín, jefe de la Clínica de Memoria y Gerontopsiquiatría del Instituto de Neurología Cognitiva (INECO)- hay mayor esperanza de vida.

La soledad se define como la diferencia entre las relaciones sociales que uno quisiera tener y las que realmente considera que tiene, y puede llevar a cuadros de depresión y ansiedad; también puede disminuir el funcionamiento del sistema inmune, aumentar el riesgo de hipertensión arterial y accidentes cerebrovasculares”.

“Encerrarse hasta que aparezca la vacuna implica posibles riesgos psicológicos”

“Por esto es fundamental -añade- mantener la conexión con los propios sentimientos y compartirlos con los seres queridos, porque poder compartir lo que uno siente es una forma de primeros auxilios para la salud mental en tiempos de crisis. Solicitar y aceptar ayuda tanto emocional como logística provenga o no desde el círculo familiar, permite disminuir la ansiedad al dejar de tener la sensación de que debe enfrentarse solitariamente a todo lo que le está sucediendo y le va a suceder”.

Otra realidad, en tanto, es la que atraviesan las personas que permanecen alojadas en instituciones geriátricas.

Sobre esto, la licenciada Rovner destaca que “si bien el aislamiento social durante la pandemia nunca tuvo la intención de frustrar las conexiones sociales, es importante considerar que seguir impidiendo a los familiares y amigos que visiten a sus mayores queridos, tenderá a un efecto negativo llamado desmoralización. Este se caracteriza por baja autoestima, problemas psicofisiológicos, tristeza, sentimiento de soledad, stress ante las normas institucionales, interacción insatisfactoria con los demás residentes y problemas de salud. En lugar de prohibir la entrada de las familias sería recomendable extremar al máximo el protocolo de cuidado tomando todos los recaudos necesarios y posibilitar un acto de presencia sin involucrar el contacto físico ni la cercanía, lo cual colaboraría en la reducción del índice de preocupación de la población y contribuiría con el bienestar de los mayores”.

ESPERANDO LA VACUNA

Muchos especialistas, como la médica gerontóloga Lía Daichman, presidenta del Centro Internacional de Longevidad (ILC), consideran que los mensajes que se dieron a los adultos mayores al comenzar el aislamiento social fueron negativos. “Fue muy terrible -afirma- la bajada de línea que hubo desde el inicio; lo primero que se dijo a las personas de más de 65 años es `no salgan, quedate adentro’, lo que generó un miedo y un pánico en esa gente que todavía hoy cuesta revertir”.

Con ese temor, muchos ven como única salida la llegada de una vacuna. Sobre esto, el psicólogo Adrián Gaspari señala que “pareciera haber dos futuros distintos en relación a si hay vacuna o no hay vacuna: aséptico, higiénico, con restricciones de contacto mientras no esté la vacuna, afectando esto los vínculos, y por otro lado parece haber otro futuro con la vacuna, donde aparecería esa fantasía de que todo vuelva a ser como era antes y aprenderíamos muchas cosas haciendo un mundo mejor luego de la experiencia vivida. Pero no es lo mismo si estos desafíos los pensamos como individuos o en vínculo con otros. Está muy a la mano la pregunta sobre el futuro, pero cambia mucho si en lo que estamos construyendo está el otro ahí o no, psíquicamente siempre hay más potencia transformadora cuando uno está entramado con otros”.

“Uno de los desafíos importantes durante el aislamiento social es preservar la salud mental”

“Uno de los desafíos más importantes durante el aislamiento social -concluye el gerontólogo Bustin- es preservar la salud mental de toda la población. Este desafío es inclusive más complejo en las personas mayores porque son los más vulnerables en caso de enfermarse por COVID- 19, y el aislamiento va a ser particularmente prolongado para ellos, agregando mayor incertidumbre. Pero el distanciamiento físico de ninguna manera debe confundirse con un distanciamiento de los afectos o de las actividades o proyectos personales”.