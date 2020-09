El insólito motivo por el que Martín Bossi se separó: "Encontré una zucarita en el bidet"

Martín Bossi fue anoche uno de los cuatro invitados que tuvo Andy Kusnetzoff en su programa "PH: Podemos Hablar" e hizo reír a todo con una increíble anécdota: aseguró que terminó una relación con una chica porque hacía muchas migas.

"Soy medio complicado, tengo una particularidad. Yo mido el amor y la convivencia por el tema de las migas. Yo estaba muy enganchado con una chica y ya veía que ensuciaba mucho. Un día me dice: 'te voy a cocinar unos ravioles a los cuatro quesos'. No me lo olvido más, llego y eran 3000 ollas en la cocina. '¿Cuántos vienen, el equipo de los All Blacks?', me pregunté. Era increíble", comenzó relatando el humorista.

"Así arrancó. Después, yo quería hacerle desayunos que no dejaran migas. Tipo, le ofrecía una bananita cortada y me pedía que le lleve palmeritas. Comía todo con hojaldre. La persona que elige el hojaldre es una persona que está dispuesta a hacer migas", prosiguió.

Por último, precisó: "A partir de ahí, pensé: 'acá va a haber problemas'. Un día, llego de entrenar al tenis y veo un cuadro terrible. Estaba muy suelta la chica, viendo una serie en la cama con zucaritas. Comía de a puñados. El día de la separación se dio después de encontrar una zucarita en un bidet".

Además de Bossi, en el programa también estuvieron invitados el periodista deportivo Gustavo López, la periodista Josefina "China" Ansa y la modista Matilda Blanco.