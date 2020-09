El dólar blue subió a 132 pesos en el comienzo de la semana

La cotización del dólar para la venta al público cerró hoy en $79,24 en promedio, con una suba de 11 centavos con respecto al viernes, mientras que en el mercado bursátil el contado con liquidación (CCL), cuya operatoria culmina en coincidencia con el cierre de la Bolsa de Comercio, marcaba un avance de 2,5%, en $129,55.



Por su parte, el denominado dólar MEP anotaba un retroceso de 2%, en $ 122,72 por unidad.



En el segmento mayorista, la divisa estadounidense avanzó 21 centavos y finalizó la rueda en $ 75,12.



Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 103,01 por unidad.



En tanto, el denominado dólar informal o “blue” se negociaba con un incremento de un peso, a $ 132.



Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, destacó que en la rueda de hoy se observó la presencia de una oferta genuina, lo que permitió al Banco Central terminar la jornada con saldo positivo por su intervención.



El especialista estimó que la entidad monetaria se alzó hoy con poco más de US$ 40 millones.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 214 millones y se registraron US$ 51 millones en el sector de futuros del MAE.