Política y Economía |A la medianoche vence el plazo para la presentación

La mira en octubre: cierran las listas de candidatos

Dos exgobernadores y un ministro vuelven a Diputados. Ya firmó la gran mayoría de los aspirantes. Debuta la Boleta Única de Papel en las elecciones nacionales

La mira en octubre: cierran las listas de candidatos
17 de Agosto de 2025 | 03:40
Edición impresa

Hoy a la medianoche, vencerá el plazo para la presentación de las listas de diputados y senadores de las diferentes alianzas políticas que competirán en las elecciones nacionales del 26 de octubre próximo. Aunque ayer ya habían firmado la mayoría de los candidatos.

En esta jornada se votará la renovación de 127 bancas de diputados y 24 de senadores al Congreso de la Nación.

La novedad de estos comicios es que los electores se encontrarán por primera vez, en el cuarto oscuro, con la Boleta Única de Papel (BUP) establecida por la Ley Nº 27.781.

A través de la BUP, todos los candidatos de los diferentes partidos y alianzas se presentan en una única hoja oficial, lo que reemplaza al tradicional sistema de boletas partidarias múltiples.

La BUP está dividida en espacios horizontales para cada una de las categorías de cargos electivos y en columnas verticales para cada agrupación política que cuente con listas oficializadas. Próximo a cada cargo electivo, hay un casillero en blanco para que se pueda votar por cada una de las categorías.

Los 24 senadores nacionales se elegirán en 8 jurisdicciones electorales: Río Negro, Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Entre Ríos, Chaco y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los 127 diputados se reparten en las 24 jurisdicciones electorales del país: 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Diez provincias decidieron desdoblar sus procesos electorales provinciales respecto de los comicios nacionales, en fechas distintas a la elección legislativa nacional fijada para el 26 de octubre.

Ocho de esos procesos ya se realizaron: Salta, Jujuy, Chaco y San Luis -realizados el 11 de mayo- mientras que la Ciudad de Buenos Aires eligió diputados porteños el 18 de mayo. Misiones hizo lo propio el 8 de junio. Santa Fe y Formosa desarrollaron sus jornadas electorales provinciales el 29 de junio.

Todavía quedan por celebrarse las elecciones locales en Corrientes (31 de agosto) y la provincia de Buenos Aires, que serán el próximo 7 de septiembre.

Los que aspiran a ser reelegidos

Una veintena de diputados aspiran competir para renovar su banca por cuatro años en los comicios del 26 de octubre, donde se deberán elegir a los 127 legisladores que culminan su mandato en diciembre.

Además, una decena de legisladores buscarán mantenerse en el Congreso aunque cambiando de cuerpo legislativo, ya que hay diputados que se presentan como postulantes al Senado y viceversa.

En la Cámara de Diputados el peronismo arriesga el 45% de sus 98 bancas, mientras que la coalición de derecha de la Libertad Avanza y el PRO ponen en juego el 30% de sus escaños.

En este lote de diputados que podrían volver a presentarse figuran algunos como el jefe del bloque de la Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni por Córdoba (aunque tiene mandato hasta 2027) y José Luis Espert por la provincia de Buenos Aires.

En la misma situación se encuentra la libertaria Romina Diez que tiene mandato por otros dos años y podría volver a ser la primera candidata por la LLA de Santa Fe.

En el peronismo, aspiran a la reelección Eduardo Toniolli o Agustín Rossi, por Santa Fe; Sergio Palazzo y Vanesa Silley por la provincia de Buenos Aires; la salteña Leila Chaer y la diputada Gladys Medina por Tucumán.

En el radicalismo, que tendría una fuerte sangría porque culminan su mandato 11 de sus 14 miembros, la diputada que ya tiene asegurada un lugar (detrás de Luis Petri) es Pamela Verasay, quien será segunda candidata de la Alianza entre la La Libertad Avanza y la UCR de Alfredo Cornejo.

También tiene posibilidad de ser candidata la diputada radical jujeña Natalia Sarapura, pero por Provincias Unidas, la nueva agrupación de los gobernadores de Jujuy, Santa Fe, Córdoba, Chubut y Santa Cruz.

El PRO ya tiene asegurada la reelección de los diputados de la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, Alejandro Finocchiaro, y Florencia de Sensi, una dirigente muy cercana al presidente del bloque macrista, Cristian Ritondo.

También podría sumarse como candidata a diputada de la Libertad Avanza la cordobesa del PRO, Laura Rodríguez Machado.

La radical Danya Tavela, que aspira también a la reelección, irá con el diputado de Encuentro Federal Florencio Randazzo como primer candidato de Provincias Unidas, el partido de los gobernadores de Santa Fe, Córdoba y Chubut.

Un testimonial y dos exgobernadores al Congreso

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, encabezará la lista de diputados nacionales del peronismo como candidato testimonial. También figura como candidato testimonial el actual senador nacional Juan Manzur.

Además dos exgobernadores, Juan Schiaretti (Córdoba) y Jorge Capitanich (Chaco) encabezarán las listas peronistas de esas provincias.

Una veintena de diputados aspira a renovar sus bancas en las elecciones de octubre

El gobernador Osvaldo Jaldo irá como candidato testimonial del PJ en Tucumán

 

Multimedia

Juan Schiaretti, al frente de la lista del peronismo cordobés / x

El ministro de Defensa Luis Petri vuelve a ser diputado nacional / x

El gobernador Osvaldo Jaldo será candidato testimonial / X

Pamela Verasay, acompañará a Luis petri en Mendoza / web

