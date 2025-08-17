Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

TELEVISA TNT SPORTS PREMIUM, TRANSMITE LA REDONDA

El Pincha, para seguir encendido

Con el objetivo de consolidar su presente ganador, enfrenta a partir de las 16:15 al irregular Banfield, en el Florencio Sola

17 de Agosto de 2025 | 03:23
Estudiantes visita a Banfield esta tarde desde las 16.15 en el Estadio Florencio Sola, por la quinta fecha del Torneo Clausura, con el objetivo de consolidarse en lo más alto de la zona A. Por su parte, Nicolás Ramírez será el encargado de impartir justicia. Televisa TNT Sports Premium, transmite FM La Redonda 100.3.

El Pincha se encuentra atravesando la calma que precede al huracán, con el ánimo por las nubes y con ideas claras. En este sentido, consuma 4 victorias consecutivas contando campeonato local y Copa Libertadores, y pretende seguir por la senda del triunfo. A su vez, se encuentra segundo en el primer grupo del certamen con 9 puntos, mismas unidades que Barracas Central que lidera la zona, ya que cuenta con superioridad en la diferencia de goles.

Al respecto, los dirigidos por Eduardo Domínguez vienen de cumplir con su propósito el miércoles pasado, tras vencer en Paraguay a Cerro Porteño y poner un pie dentro de la siguiente instancia del máximo torneo a nivel continental. Además, cabe mencionar que en la jornada anterior del Clausura derrotó en UNO 2-1 a Independiente Rivadavia, lo que posiciona mejor aún al equipo.

Por su parte, Estudiantes no tendrá una parada fácil en el Sur del Gran Buenos Aires. Si bien el Taladro está de capa caída, ya que hace 2 partidos que no puede sumar de a tres, los comandado técnicamente por Pedro Troglio buscarán levantar ante su gente. Siguiendo esta línea, Banfield se ubica en el puesto 12 de la tabla con 4 puntos, producto de la victoria ante Newell’s, y el empate con Defensa y Justicia.

Es por eso, que con las alternativas que cuenta, ya que tiene varias bajas, como la de Sepúlveda y Di Luciano, intentará reanimarse.

En cuanto al tema futbolístico por parte de Estudiantes, a pesar de la victoria en la Capital paraguaya, ha sido una semana compleja para el Barba, debido a las sobrecargas y molestias de varios jugadores. Como el caso de Santiago Arzamendia y Eric Meza, quienes terminaron con dolencias el encuentro. Además, el marcador de punta izquierdo Joaquín Pereyra que tenía grandes chances de tener su debut en el primer equipo, ante el problema físico del paraguayo, y la sanción de Gastón Bendedetti, sufrió fractura del quinto metatarsiano del pie derecho, y será intervenido en los próximos días.

Al respecto, Arzamendia continuaría ocupando su lugar, por la faltante de personal en ese sector. Asimismo, en la línea defensiva, Santiago Núñez ingresaría en lugar de Leandro González Pírez.

Estudiantes lleva cuatro victorias consecutivas / Prensa EDELP

Más adelante, en mitad de terreno, Mikel Amondarain sumaría su segunda titularidad, acompañando a Santiago Ascacibar en la rotonda, en lugar de Alexis Castro. Mientras que en la delantera, los que descansarían, serían: Guido Carrillo y Edwin Cetré, para brindarles sus lugares a Facundo Farías y Lucas Alario. En tanto que el canterano Fabricio Pérez jugaría por Tiago Palacios.

Vale mencionar, que estos cambios también se deben a la cercanía del partido de revancha ante Cerro Porteño, y la seguidilla que se le avecina al elenco albirrojo.

TRES TRIUNFOS AL HILO

Estudiantes lleva una racha positiva ante Banfield, ya que de los últimos 6 partidos cosechó 3 triunfos y 3 igualdades. Por su parte, la última derrota ante el Taladro fue en agosto de 2019 por 1-0 en Peña y Arenales.

Jornada sin victorias para las Juveniles de Estudiantes

 

