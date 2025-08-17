Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |Omisiones en controles microbiológicos y otras irregularidades

Fentanilo: revelan graves fallas en la producción

La ANMAT presentó un documento relacionado con el caso del medicamento contaminado vinculado a las 96 muertes en el país

Fentanilo: revelan graves fallas en la producción

Familiares de víctimas marchando frente al Hospital Italiano / web

17 de Agosto de 2025 | 03:39
Edición impresa

A esta altura de los hechos, las muertes a causa del fentanilo ya es una tragedia sanitaria en Argentina. El conteo oficial habla de 87 fallecidos confirmados, con 9 casos más bajo investigación, mientras que distintas fuentes elevan el número a 96 víctimas fatales.

El brote se originó entre abril y mayo, cuando pacientes hospitalizados por otras causas comenzaron a padecer neumonías rápidamente progresivas tras recibir el fármaco contaminado.

La próxima semana llegarán al Juzgado Federal N°3 de La Plata una serie de pericias que derivarán en un avance clave en el expediente. El juez Ernesto Kreplak incorporará el 18, 19 y 20 de agosto los informes que determinarán de manera fehaciente las causas de muerte de las víctimas y se establecerá cómo ocurrió la adulteración del medicamento en el laboratorio HLB Pharma.

Lo cierto es que en las últimas horas se conoció un documento confidencial que ANMAT presentó ante el juzgado, en el que se denuncian múltiples fallas en el proceso de fabricación del fentanilo.

En el documento, publicado por Infobae, figuran al menos seis momentos críticos en la producción del medicamento en el Laboratorios Ramallo SA, elaborador exclusivo de HLB Pharma Group SA el 18 de diciembre de 2024, cuando las ampollas del potente analgésico opioide se podrían haber contaminado con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii. Este mismo informe “preliminar”, que contiene abundante prueba documental producida en tan solo tres meses de investigación, está siendo analizado por los peritos del Cuerpo Médico Forense de la Nación que colaboran con el magistrado.

Este documento oficial de 19 fojas podría derivar en imputaciones sobre alguno de los 24 sospechosos de producir y vender fentanilo contaminado, que está vinculado a la muerte de 96 pacientes, entre ellos Ariel García Furfaro, el polifacético empresario que el Gobierno de Javier Milei opinó que “debería estar preso”.

LE PUEDE INTERESAR

Detuvieron al “perejil” del caso Nora Dalmasso

LE PUEDE INTERESAR

Forzaron la claraboya de una casa, se metieron y robaron una fortuna

Asimismo entre esas falencias la autoridad de control asevera que: “No se adjuntó evidencia documental que respalde la realización de los controles microbiológicos en las etapas intermedias y finales del proceso productivo” de las ampollas de fentanilo.

En los últimos días surgieron versiones de la posible “recusación” del juez de la causa. Más allá de las razones que se podrían argumentar los familiares de las víctimas fatales se manifestaron en contra de esta posibilidad y se hicieron escuchar en distintos canales de comunicación. Por ejemplo, Soledad Francese, madre de Renato, uno de los jóvenes fallecidos en el hospital Italiano de La Plata después de recibir tratamiento con el fentanilo contaminado afirmó que: “Las familias no queremos que saquen al juez”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Atención! Durante unas horas de este finde no funcionará Cuenta DNI, BIP ni home banking

El incendio en La Plata: ¿Por qué está frenada la demolición y cuándo se reanuda?

La Plata: balearon a un automovilista para sacarle la mochila

“La guita o te corto la oreja”: dramático asalto a una pareja de jubilados en La Plata

Se acerca la lluvia a La Plata y ya anuncian una "Santa Rosa anticipada" con ciclogénesis: cuándo llega

¿Quién era el policía que encontraron muerto en La Plata?

Como las frecuencias, las aplicaciones del micro atrasan a la gente

Las caravanas ensordecedoras de motos, insoportables en cada madrugada de La Plata
+ Leidas

A quién beneficiaría el ausentismo en las próximas elecciones

Malestar total en los bancos con el plan Caputo de planchar el dólar (como sea) para ganar las elecciones

Las encuestas en la Provincia hablan de polarización y paridad

El Pincha, para seguir encendido

Cristina contuvo a Grabois, preservó a Massa e ignoró a los intendentes

La lista de Cristina, el mensaje a Kicillof y los corrimientos tácticos en el peronismo

Gimnasia quiere otra victoria

San Martín y Borges, con whisky y alfajores
Últimas noticias de Policiales

Un cuento que rozó la tragedia: drogan y asaltan a un abuelo en Ensenada

“Los vendieron”, la cruda advertencia a jubilados

Detuvieron al “perejil” del caso Nora Dalmasso

Forzaron la claraboya de una casa, se metieron y robaron una fortuna
Espectáculos
Mirtha Legrand sobre Julieta Prandi: “Lo que ha sufrido, lo que ha pasado, es tremendo”
Dua Lipa: sus 30 años en 30 datos
Diez chicos icónicos del cine: historias de grandes actorcitos y vidas estrelladas
Mitre cobra primero: la radio, tras la herencia de Jorge Lanata
Tristeza por la muerte de Alberto Martín
La Ciudad
Comercios, gastronómicos y empresas, búsqueda de empleo en La Plata: mirá este listado de trabajos pedidos en la Región
¡Súper Cartonazo por $8.000.000! Estos son los números que salieron hoy domingo en EL DIA
Día de Niño nublado y con lloviznas en La Plata: ¿cómo sigue el tiempo?
Bullying y malestar en las aulas: los desafíos de un debate urgente sobre la convivencia y los límites
El caso Fernández Lima y un viejo debate: la prescripción de los homicidios
Deportes
El Pincha, para seguir encendido
Jornada sin victorias para las Juveniles de Estudiantes
Gimnasia quiere otra victoria
Habrá venta presencial de generales en el Bosque
Una positiva jornada de los juveniles ante Banfield
Información General
La Marcha de San Lorenzo: un himno que conquistó el mundo y mantiene vivo el legado de San Martín
“Día de los caídos en moto”, un homenaje surgido en Olavarría que se conmemora en todo el país
Canasta de crianza: en julio duplicó a la inflación
Lecciones del pasado para adaptarse al calentamiento
Fracasó el acuerdo global contra la contaminación plástica

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla