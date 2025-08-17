Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |SILVA TORREJÓN NO SE RECUPERÓ Y EL DT REPITE EQUIPO

Gimnasia quiere otra victoria

El equipo de Orfila busca el tercer triunfo consecutivo ante Lanús, desde las 14 en el Bosque. Facundo Tello será el árbitro

Gimnasia quiere otra victoria
17 de Agosto de 2025 | 03:21
Edición impresa

Con el alivio de las dos victorias consecutivas, Gimnasia recibirá esta tarde desde las 14.00 a Lanús. El árbitro será Facundo Tello, con Pablo Acevedo y Juan Del Fueyo cómo asistentes, mientras que el Cuarto árbitro será Cristian Cernadas. En el VAR estará Andrés Merlos con la colaboración de Diego Verlotta. La televisación estará a cargo de TNT Sports y habrá transmisión radial por La Redonda.

Alejandro Orfila dispuso que el equipo sea el mismo del partido en Mendoza a partir de que Pedro Silva no podrá recuperarse, por lo que Juan Manuel Villalba seguirá en el lateral izquierdo. En el banco de relevos estarán el central uruguayo Enzo Martínez -luego de 8 meses de inactividad- y Juan Yangali (el volante que llegó de San Telmo) en reemplazo de Facundo Di Biasi y Leandro Mamut.

LEA TAMBIÉN

Habrá venta presencial de generales en el Bosque

El conjunto tripero sumó 7 de las últimas 9 unidades y logró una impronta de equipo duro, solidario, con mucha presencia en el juego físico y que apunta a llegar en pocos pases a situación de gol, a veces desde el desequilibrio individual por los costados, a veces desde un armado de juego que busca terminar con más de un hombre dentro del área rival.

Después de un debut que dejó mucha preocupación por la derrota ante Instituto en el Zerillo, logró un punto valioso en el Nuevo Gasómetro ante San Lorenzo y sumó dos victorias al hilo (ante Independiente y Godoy Cruz en Mendoza) que no solamente lo alejaron a seis puntos de la zona de descenso por la Tabla Anual, sino que también aumentó la expectativa de una posible clasificación a los play off por la definición del campeonato.

Manuel Panaro atraviesa su mejor momento en el Lobo / Gimnasia

El rival de esta tarde, Lanús, llegará al Bosque con varios frentes abiertos, ya que el conjunto de Mauricio Pellegrino viene de perder el partido de ida por los los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Central Córdoba en el Madre de Ciudades. De todos modos, el 1-0 dejó la definición abierta para la revancha del próximo jueves en la Fortaleza granate.

En la Liga Profesional, Lanús comenzó el Clausura con dos derrotas consecutivas frente a Deportivo Riestra y Rosario Central, pero rápidamente puso revertir la situación con tres victorias en fila, ante Sarmiento, Huracán por Copa Argentina (otro frente abierto a futuro) y Talleres de Córdoba.

El último encuentro disputado por el Granate fue derrota ante Central Córdoba de Santiago del Estero, por Copa Sudamericana, lo que podría servir al Lobo, ya que el torneo internacional es uno de los objetivos de Pellegrino y podría guardar jugadores importantes, en busca de revertir el resultado en el partido de vuelta, que se disputará el próximo jueves 21.

LEA TAMBIÉN

Una positiva jornada de los juveniles ante Banfield

Además, Pellegrino tuvo bajas para el partido en Santiago del estero que le “achicaron” notoriamente el plantel. Ramiro Carrera, Walter Bou, Marcelino Moreno y Felipe Peña Biafore, lesionados, complicaron los planes del entrenador. Para esta tarde, solamente Moreno estaría en condiciones de reaparecer.

Ante esta situación, el DT debe ponderar la importancia de los partidos, por lo que esta tarde Lanús pondría mezclar habituales titulares con algunos suplentes con la intención de rotar y llegar con cierto descanso a la revancha internacional. Es por eso que el equipo no está confirmado, aunque no habría que descartar que Marcelino Moreno sea de la partida y descansen algunos hombres como Eduardo Salvio y Rodrigo Castillo, el delantero que Gimnasia le vendió en el último receso y lleva tres goles convertidos con la casaca granate.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Atención! Durante unas horas de este finde no funcionará Cuenta DNI, BIP ni home banking

El incendio en La Plata: ¿Por qué está frenada la demolición y cuándo se reanuda?

La Plata: balearon a un automovilista para sacarle la mochila

“La guita o te corto la oreja”: dramático asalto a una pareja de jubilados en La Plata

Se acerca la lluvia a La Plata y ya anuncian una "Santa Rosa anticipada" con ciclogénesis: cuándo llega

¿Quién era el policía que encontraron muerto en La Plata?

Como las frecuencias, las aplicaciones del micro atrasan a la gente

Las caravanas ensordecedoras de motos, insoportables en cada madrugada de La Plata
+ Leidas

A quién beneficiaría el ausentismo en las próximas elecciones

Malestar total en los bancos con el plan Caputo de planchar el dólar (como sea) para ganar las elecciones

Las encuestas en la Provincia hablan de polarización y paridad

El Pincha, para seguir encendido

La lista de Cristina, el mensaje a Kicillof y los corrimientos tácticos en el peronismo

Cristina contuvo a Grabois, preservó a Massa e ignoró a los intendentes

San Martín y Borges, con whisky y alfajores

Gimnasia quiere otra victoria
Últimas noticias de Deportes

El Pincha, para seguir encendido

Jornada sin victorias para las Juveniles de Estudiantes

Habrá venta presencial de generales en el Bosque

Una positiva jornada de los juveniles ante Banfield
Policiales
Un cuento que rozó la tragedia: drogan y asaltan a un abuelo en Ensenada
“Los vendieron”, la cruda advertencia a jubilados
Fentanilo: revelan graves fallas en la producción
Detuvieron al “perejil” del caso Nora Dalmasso
Forzaron la claraboya de una casa, se metieron y robaron una fortuna
La Ciudad
Comercios, gastronómicos y empresas, búsqueda de empleo en La Plata: mirá este listado de trabajos pedidos en la Región
¡Súper Cartonazo por $8.000.000! Estos son los números que salieron hoy domingo en EL DIA
Día de Niño nublado y con lloviznas en La Plata: ¿cómo sigue el tiempo?
Bullying y malestar en las aulas: los desafíos de un debate urgente sobre la convivencia y los límites
El caso Fernández Lima y un viejo debate: la prescripción de los homicidios
Espectáculos
Dua Lipa: sus 30 años en 30 datos
Diez chicos icónicos del cine: historias de grandes actorcitos y vidas estrelladas
Mitre cobra primero: la radio, tras la herencia de Jorge Lanata
Tristeza por la muerte de Alberto Martín
Entre niñerías y pendejadas
Política y Economía
La mira en octubre: cierran las listas de candidatos
El espacio de centro, entre tensiones y la amenaza de fuerte dispersión
Malestar total en los bancos con el plan Caputo de planchar el dólar (como sea) para ganar las elecciones
Cristina contuvo a Grabois, preservó a Massa e ignoró a los intendentes
Con Espert a la cabeza, LLA termina de completar la lista para la Provincia

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla