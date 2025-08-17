Gimnasia quiere otra victoria

Cristina contuvo a Grabois, preservó a Massa e ignoró a los intendentes
Cristina contuvo a Grabois, preservó a Massa e ignoró a los intendentes
Con Espert a la cabeza, LLA termina de completar la lista para la Provincia
El espacio de centro, entre tensiones y la amenaza de fuerte dispersión
Las encuestas en la Provincia hablan de polarización y paridad
La lista de Cristina, el mensaje a Kicillof y los corrimientos tácticos en el peronismo
Malestar total en los bancos con el plan Caputo de planchar el dólar (como sea) para ganar las elecciones
A quién beneficiaría el ausentismo en las próximas elecciones
La agenda de hoy domingo para disfrutar el Día del Niño con todo en La Plata
Bullying y malestar en las aulas: los desafíos de un debate urgente sobre la convivencia y los límites
La economía pierde ritmo: caen el consumo, las ventas y la producción
El Gobierno apura los créditos mientras los bancos suben la tasa
El caso Fernández Lima y un viejo debate: la prescripción de los homicidios
Comercios, gastronómicos y empresas, búsqueda de empleo en La Plata: mirá este listado de trabajos pedidos en la Región
La Marcha de San Lorenzo: un himno que conquistó el mundo y mantiene vivo el legado de San Martín
¡A sólo $9.990! Desde mañana podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
VIDEO. Del dolor puede brotar literatura: María Victoria Brown, prodigio platense
Una historia de intrigas y enconos en la designación del Nobel en Literatura
VIDEO. Creevy colgó los botines Con la camiseta de San Luis el exPuma se despidió del rugby
Entre el martes y el miércoles llovería más que el promedio para agosto
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El equipo de Orfila busca el tercer triunfo consecutivo ante Lanús, desde las 14 en el Bosque. Facundo Tello será el árbitro
Con el alivio de las dos victorias consecutivas, Gimnasia recibirá esta tarde desde las 14.00 a Lanús. El árbitro será Facundo Tello, con Pablo Acevedo y Juan Del Fueyo cómo asistentes, mientras que el Cuarto árbitro será Cristian Cernadas. En el VAR estará Andrés Merlos con la colaboración de Diego Verlotta. La televisación estará a cargo de TNT Sports y habrá transmisión radial por La Redonda.
Alejandro Orfila dispuso que el equipo sea el mismo del partido en Mendoza a partir de que Pedro Silva no podrá recuperarse, por lo que Juan Manuel Villalba seguirá en el lateral izquierdo. En el banco de relevos estarán el central uruguayo Enzo Martínez -luego de 8 meses de inactividad- y Juan Yangali (el volante que llegó de San Telmo) en reemplazo de Facundo Di Biasi y Leandro Mamut.
LEA TAMBIÉN
Habrá venta presencial de generales en el Bosque
El conjunto tripero sumó 7 de las últimas 9 unidades y logró una impronta de equipo duro, solidario, con mucha presencia en el juego físico y que apunta a llegar en pocos pases a situación de gol, a veces desde el desequilibrio individual por los costados, a veces desde un armado de juego que busca terminar con más de un hombre dentro del área rival.
Después de un debut que dejó mucha preocupación por la derrota ante Instituto en el Zerillo, logró un punto valioso en el Nuevo Gasómetro ante San Lorenzo y sumó dos victorias al hilo (ante Independiente y Godoy Cruz en Mendoza) que no solamente lo alejaron a seis puntos de la zona de descenso por la Tabla Anual, sino que también aumentó la expectativa de una posible clasificación a los play off por la definición del campeonato.
Manuel Panaro atraviesa su mejor momento en el Lobo / Gimnasia
El rival de esta tarde, Lanús, llegará al Bosque con varios frentes abiertos, ya que el conjunto de Mauricio Pellegrino viene de perder el partido de ida por los los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Central Córdoba en el Madre de Ciudades. De todos modos, el 1-0 dejó la definición abierta para la revancha del próximo jueves en la Fortaleza granate.
En la Liga Profesional, Lanús comenzó el Clausura con dos derrotas consecutivas frente a Deportivo Riestra y Rosario Central, pero rápidamente puso revertir la situación con tres victorias en fila, ante Sarmiento, Huracán por Copa Argentina (otro frente abierto a futuro) y Talleres de Córdoba.
El último encuentro disputado por el Granate fue derrota ante Central Córdoba de Santiago del Estero, por Copa Sudamericana, lo que podría servir al Lobo, ya que el torneo internacional es uno de los objetivos de Pellegrino y podría guardar jugadores importantes, en busca de revertir el resultado en el partido de vuelta, que se disputará el próximo jueves 21.
Además, Pellegrino tuvo bajas para el partido en Santiago del estero que le “achicaron” notoriamente el plantel. Ramiro Carrera, Walter Bou, Marcelino Moreno y Felipe Peña Biafore, lesionados, complicaron los planes del entrenador. Para esta tarde, solamente Moreno estaría en condiciones de reaparecer.
Ante esta situación, el DT debe ponderar la importancia de los partidos, por lo que esta tarde Lanús pondría mezclar habituales titulares con algunos suplentes con la intención de rotar y llegar con cierto descanso a la revancha internacional. Es por eso que el equipo no está confirmado, aunque no habría que descartar que Marcelino Moreno sea de la partida y descansen algunos hombres como Eduardo Salvio y Rodrigo Castillo, el delantero que Gimnasia le vendió en el último receso y lleva tres goles convertidos con la casaca granate.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí