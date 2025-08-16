Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Dolor en el espectáculo: murió Alberto Martín, el actor que marcó una época

Dolor en el espectáculo: murió Alberto Martín, el actor que marcó una época
16 de Agosto de 2025 | 19:14

Escuchar esta nota

Este sábado por la tarde, murió el actor Alberto Martín a sus 81 años, tras pasar varios días internado luchando contra una grave enfermedad.

El artista que acompañaba a Carmen Barbieri en “Mañanísima” y hasta protagonizaban un divertido momento “romántico” se encontraba en una situación crítica, producto de una dura enfermedad terminal.

De Brigada en acción a ¡Qué linda es mi familia!: quien era Alberto Martín

Durante 2023 y 2024, Alberto Martín fue parte del ciclo de la humorista, donde tenía una sección en la que cocinaba sus mejores platos y su química con Carmen Barbieri traspasaba la pantalla.

Sin embargo, pese a algunas entrevistas que brindó en televisión poco a poco, el actor fue desapareciendo de los medios: su última aparición fue el pasado 10 de junio, con un mensaje dedicado a los padres.

El comunicado sobre su muerte

“Ante el fallecimiento del actor Alberto Martín, desde esta Casa Teatral despedimos con tristeza a uno de aquellos ‘históricos’ del espectáculo nacional", publicó el empresario teatral Carlos Rottemberg en la cuenta oficial de X (antes Twitter) del Multiteatro.

Y cerró con una foto del actor: “Vayan nuestras sentidas condolencias a toda su familia”.

De Brigada en acción a ¡Qué linda es mi familia!: quien era Alberto Martín

De qué murió Alberto Martín

