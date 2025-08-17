Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Cuatro sectores en danza en la provincia

El espacio de centro, entre tensiones y la amenaza de fuerte dispersión

El radicalismo se retiró del frente que llevará de candidato a Randazzo. Negociaciones abiertas y el rol de Carrió y Monzó

El espacio de centro, entre tensiones y la amenaza de fuerte dispersión
17 de Agosto de 2025 | 03:39
Edición impresa

Todos los escenarios, hasta anoche, estaban abiertos. La posibilidad de que el espacio político de centro fuera dividido a las elecciones de octubre en la Provincia seguía latente, más aún luego de que el radicalismo se retirara del frente electoral que empuja desde Córdoba el ex gobernador Juan Schiaretti.

Como viene informando este diario, Provincias Unidas es la alianza que impulsa Schiaretti junto a dirigentes del peronismo no K y a la que iba a sumarse el radicalismo. Sin embargo, en medio de profundos enfrentamientos internos, el partido centenario se retiró del acuerdo.

Los radicales de Evolución, el sector que lidera Martín Lousteau, se subieron a ese frente, pero otros grupos de la UCR como los que lideran Miguel Fernández y Maximiliano Abad, se opusieron. Más aún luego de que apareciera como resuelto que el cabeza de esa lista iba a ser Florencio Randazzo. Los intendentes radicales tampoco quieren trabajar para esa boleta.

La disconformidad de Fernández, que representa a un grupo importante de intendentes, nació con la postulación de Randazzo como cabeza de lista. En un primer momento, creían que era “cantada” la candidatura de Facundo Manes, pero el neurocientífico dio el salto al territorio porteño. Otra opción era Elisa Carrió, pero no hubo acuerdo de unidad. “No vamos a militar una boleta de un peronista liderando”, argumentan muchos radicales.

La novela radical terminó de escribir un capítulo ayer cuando Fernández, titular del partido, comunicó a la Justicia Federal que la UCR no integrará Provincias Unidas. Fue luego de que la Convención provincial, encargada de fijar la política de alianzas, nunca se pudo reunir por falta de quórum.

No obstante, Evolución podría incluir candidatos en esa nómina como extrapartidarios. De hecho, se habla de Danya Tavela, actual diputada nacional que responde a Lousteau.

LE PUEDE INTERESAR

Malestar total en los bancos con el plan Caputo de planchar el dólar (como sea) para ganar las elecciones

LE PUEDE INTERESAR

Cristina contuvo a Grabois, preservó a Massa e ignoró a los intendentes

En ese contexto, sectores de la UCR hablaban de echar mano a la histórica Lista 3 y concurrir en soledad. Era una alternativa que empujaban algunos intendentes. No obstante, aparecía una dificultad: esa decisión debía ser avalada por el sector de Lousteau, según contaban anoche fuentes partidarias.

“La única decisión que está tomada es que con la lista de Randazzo no vamos”, decían fuentes partidarias. No es lo que piensa Evolución.

El espacio de centro tiene otros cabos sueltos. Por caso, qué actitud adoptará la Coalición Cívica de Elisa Carrió. La ex legisladora amagó con ser candidata, pero esa posibilidad habría perdido vigor.

Carrió estaría ofreciendo los nombres de Maricel Echecoin y Juan Manuel López para ir en un eventual frente con Schiaretti. La negociación no estaba cerrada.

El otro frente

El otro frente que se anotó es Encuentro Federal, el sector que tiene como cabezas visibles a Emilio Monzó y Margarita Stolbizer.

Ese sector se terminó conformando luego de que ambos dirigentes quedaran afuera de la alianza bonaerense Somos Buenos Aires.

En medio de tamaña dispersión, había anoche negociaciones cruzadas en busca de, al menos, reducir la oferta electoral del centro.

Una de las posibilidades que surgía era la de una eventual coincidencia entre el sector de Schiaretti con el de Monzó y Stolbizer.

En ese marco, Randazzo seguiría encabezando la lista de diputados nacionales, pero Stolbizer peleaba por quedar segunda. La incógnita entonces es si la radical Tavela se mantendría segunda o pasaría a cuarta.

Pero las conversaciones seguían abiertas y no había definiciones a menos de 24 horas de que venza el plazo para la presentación de las candidaturas a diputados nacionales.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Florencio Randazzo

Elisa Carrió

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Atención! Durante unas horas de este finde no funcionará Cuenta DNI, BIP ni home banking

El incendio en La Plata: ¿Por qué está frenada la demolición y cuándo se reanuda?

La Plata: balearon a un automovilista para sacarle la mochila

“La guita o te corto la oreja”: dramático asalto a una pareja de jubilados en La Plata

Se acerca la lluvia a La Plata y ya anuncian una "Santa Rosa anticipada" con ciclogénesis: cuándo llega

¿Quién era el policía que encontraron muerto en La Plata?

Como las frecuencias, las aplicaciones del micro atrasan a la gente

Las caravanas ensordecedoras de motos, insoportables en cada madrugada de La Plata
+ Leidas

A quién beneficiaría el ausentismo en las próximas elecciones

Malestar total en los bancos con el plan Caputo de planchar el dólar (como sea) para ganar las elecciones

Somos Buenos Aires inauguró un nuevo local en pleno centro platense

San Martín y Borges, con whisky y alfajores

El Pincha, para seguir encendido

Las encuestas en la Provincia hablan de polarización y paridad

El caso Fernández Lima y un viejo debate: la prescripción de los homicidios

Gimnasia quiere otra victoria
Últimas noticias de Política y Economía

La mira en octubre: cierran las listas de candidatos

Malestar total en los bancos con el plan Caputo de planchar el dólar (como sea) para ganar las elecciones

Cristina contuvo a Grabois, preservó a Massa e ignoró a los intendentes

Con Espert a la cabeza, LLA termina de completar la lista para la Provincia
Deportes
El Pincha, para seguir encendido
Jornada sin victorias para las Juveniles de Estudiantes
Gimnasia quiere otra victoria
Una positiva jornada de los juveniles ante Banfield
Habrá venta presencial de generales en el Bosque
Policiales
Un cuento que rozó la tragedia: drogan y asaltan a un abuelo en Ensenada
“Los vendieron”, la cruda advertencia a jubilados
Fentanilo: revelan graves fallas en la producción
Detuvieron al “perejil” del caso Nora Dalmasso
Forzaron la claraboya de una casa, se metieron y robaron una fortuna
Espectáculos
Dua Lipa: sus 30 años en 30 datos
De qué murió Alberto Martín
De Brigada en acción a ¡Qué linda es mi familia!: quien era Alberto Martín
Entre niñerías y pendejadas
Dolor en el espectáculo: murió Alberto Martín, el actor que marcó una época
Información General
La Marcha de San Lorenzo: un himno que conquistó el mundo y mantiene vivo el legado de San Martín
“Día de los caídos en moto”, un homenaje surgido en Olavarría que se conmemora en todo el país
Canasta de crianza: en julio duplicó a la inflación
Lecciones del pasado para adaptarse al calentamiento
Fracasó el acuerdo global contra la contaminación plástica

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla