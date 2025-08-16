Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $8.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA para controlar

Información General

“Día de los caídos en moto”, un homenaje surgido en Olavarría que se conmemora en todo el país

“Día de los caídos en moto”, un homenaje surgido en Olavarría que se conmemora en todo el país
16 de Agosto de 2025 | 11:29

Escuchar esta nota

Cada 16 de agosto se celebra el “Día de los caídos en moto” que procura homenajear a todas las personas fallecidas en accidentes de motos. Esta efemérides surgió en Olavarría, donde se estableció la fecha por ordenanza, pero se conmemora en distintos puntos del país.

La idea surgió en Olavarría, cuando un 16 de agosto del año 2013, hubo un accidente de moto y falleció Guillermo Federico Block. Su hermano Germán, logró que se legisle en el Concejo Deliberante el «Día de los caídos en moto» para recordar a todas aquellas personas fallecidas en accidentes de tránsito en moto.

Desde ahí se fue impulsando la recordación a todo el país y fueron las redes sociales quienes llevaron el mensaje a lo largo y ancho del país, en su particular manera de ‘legislar’.

Desde entonces, cada 16 de agosto, es un día para tomar conciencia sobre la seguridad vial, la importancia de proteger cada vida y la de los demás respetando las normas de tránsito.

En la fecha se busca, además de resaltar ‘no más muertes por negligencia’ crear vínculos entre familiares para comprender la importancia de conducirse con cuidado y precaución, y que cada 16 de agosto, se tome conciencia, generar actos en todas partes del mundo y analizar problemáticas viales, para evitar accidentes, procurar caminos bien señalizados – así sean de tierra -, y erradicar todo lo que sume mas muertes.

DESDE AUBASA ACOMPAÑAN LA INICIATIVA

LE PUEDE INTERESAR

Canasta de crianza: en julio duplicó a la inflación

LE PUEDE INTERESAR

Lecciones del pasado para adaptarse al calentamiento

En este día para reflexionar, para pensar en lo importante que es cuidarnos y cuidar a los demás en la calle. Respetar las normas no es solo una regla: es una forma de proteger lo más valioso que tenemos, la vida.
 
Recordá:
Circular siempre por el centro del carril, evitando los espacios residuales y los puntos ciegos de otros vehículos.
Conducir con las luces encendidas, incluso en zonas urbanas, para ser más visible.
Señalizar cada cambio de dirección y estar atento/a las maniobras de los demás.
Casco bien abrochado.
Chaleco o ropa visible para que te vean.
Usar los dos frenos.
No usar el celular mientras conducís.
 

¿Sabías que 4 de cada 10 víctimas fatales en siniestros viales son motociclistas? Por eso, la seguridad vial no puede esperar.
 
Cuidarnos en la ruta y en la ciudad es responsabilidad de todas y todos.
 
"Acompañamos a las familias que han perdido a un ser querido y reconocemos la labor incansable de quienes asisten en emergencias y rescates.
Hoy más que nunca, manejemos con respeto, empatía y responsabilidad", dijeron en un comunicado oficial.
 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes se reinventó y sueña en la Copa Libertadores

VIDEO. ¡Sorpresa! La futurista Tesla Ciber Truck, en La Plata

Viral | Un hombre vencido: Coroniti chapó en vivo con la actriz porno Cam Nair y le dijo "te amo"

¿Quién era el joven que murió atropellado en Ruta 2?

¿Qué hacemos el finde? Música, shows, cine, teatro y más en La Plata

Orfila podría repetir el mismo once en el Lobo

IPS cuando cobro: las fechas de pago de jubilados bonaerenses
+ Leidas

Conmoción en La Plata: un comisario apareció muerto con un disparo en la cabeza

José Sosa: “No nos podemos confiar ni subestimar a nadie”

Mueve el banco: primera vez para Yangali y vuelve Enzo Martínez

Un gran problema en la banda izquierda: ¿quién jugará?

Furfaro, el empresario apuntado por el fentanilo mortal: "Cómo no la voy a admirar a Cristina"

Como las frecuencias, las aplicaciones del micro atrasan a la gente

Descuentos en supermercados de La Plata usando Cuenta DNI: sábado con una promo especial en la Región

“Un salario mínimo de $2 millones financiado con impuestos a grandes fortunas”
Últimas noticias de Información General

Canasta de crianza: en julio duplicó a la inflación

Lecciones del pasado para adaptarse al calentamiento

Fracasó el acuerdo global contra la contaminación plástica

Los números de la suerte del sábado 16 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
La Ciudad
Angustia en pleno centro de La Plata por el agua de ABSA: baja presión y encima sale turbia
Dura advertencia en La Plata: bajó 50% la cantidad de donantes de sangre y solicitan dadores
Descuentos en supermercados de La Plata usando Cuenta DNI: sábado con una promo especial en la Región
¡Súper Cartonazo por $8.000.000! Estos son los números que salieron hoy sábado en EL DIA
Sábado fresco, húmedo y con probabilidad de lluvias: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?
Deportes
La agenda deportiva de este sábado, súper recargada: horarios y TV
José Sosa: “No nos podemos confiar ni subestimar a nadie”
Mueve el banco: primera vez para Yangali y vuelve Enzo Martínez
Estupor por la muerte de Ramón Maddoni
Russo busca unidad y lleva a todos a Mendoza
Policiales
VIDEO. Delincuentes amenazaron a una empleada y robaron una panadería frente al Hospital San Juan de Dios
Conmoción en La Plata: un comisario apareció muerto con un disparo en la cabeza
Fentanilo mortal: el fuerte cruce entre Furfaro y la madre de Renato Nicolini
La Justicia rechazó el recurso que solicitó Contardi, el ex de Julieta Prandi, para acceder a la domiciliaria
Detuvieron a un joven por robo de autopartes en Berisso
Espectáculos
Dalila confirmó que es “amiga con derechos” de El Polaco y fue lapidaria con Barby Silenzi
La agenda de este sábado en La Plata para disfrutar con la familia
Tini y De Paul, camino al altar: todo lo que se sabe de su esperada boda
Vuelve La Beriso: “No callarse forma parte de una banda de rock”
More Rial y un nuevo papelón: terminó a los botellazos en un boliche

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla