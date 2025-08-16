“Día de los caídos en moto”, un homenaje surgido en Olavarría que se conmemora en todo el país

Cada 16 de agosto se celebra el “Día de los caídos en moto” que procura homenajear a todas las personas fallecidas en accidentes de motos. Esta efemérides surgió en Olavarría, donde se estableció la fecha por ordenanza, pero se conmemora en distintos puntos del país.

La idea surgió en Olavarría, cuando un 16 de agosto del año 2013, hubo un accidente de moto y falleció Guillermo Federico Block. Su hermano Germán, logró que se legisle en el Concejo Deliberante el «Día de los caídos en moto» para recordar a todas aquellas personas fallecidas en accidentes de tránsito en moto.

Desde ahí se fue impulsando la recordación a todo el país y fueron las redes sociales quienes llevaron el mensaje a lo largo y ancho del país, en su particular manera de ‘legislar’.

Desde entonces, cada 16 de agosto, es un día para tomar conciencia sobre la seguridad vial, la importancia de proteger cada vida y la de los demás respetando las normas de tránsito.

En la fecha se busca, además de resaltar ‘no más muertes por negligencia’ crear vínculos entre familiares para comprender la importancia de conducirse con cuidado y precaución, y que cada 16 de agosto, se tome conciencia, generar actos en todas partes del mundo y analizar problemáticas viales, para evitar accidentes, procurar caminos bien señalizados – así sean de tierra -, y erradicar todo lo que sume mas muertes.

DESDE AUBASA ACOMPAÑAN LA INICIATIVA

En este día para reflexionar, para pensar en lo importante que es cuidarnos y cuidar a los demás en la calle. Respetar las normas no es solo una regla: es una forma de proteger lo más valioso que tenemos, la vida.



Recordá:

Circular siempre por el centro del carril, evitando los espacios residuales y los puntos ciegos de otros vehículos.

Conducir con las luces encendidas, incluso en zonas urbanas, para ser más visible.

Señalizar cada cambio de dirección y estar atento/a las maniobras de los demás.

Casco bien abrochado.

Chaleco o ropa visible para que te vean.

Usar los dos frenos.

No usar el celular mientras conducís.



¿Sabías que 4 de cada 10 víctimas fatales en siniestros viales son motociclistas? Por eso, la seguridad vial no puede esperar.



Cuidarnos en la ruta y en la ciudad es responsabilidad de todas y todos.



"Acompañamos a las familias que han perdido a un ser querido y reconocemos la labor incansable de quienes asisten en emergencias y rescates.

Hoy más que nunca, manejemos con respeto, empatía y responsabilidad", dijeron en un comunicado oficial.

