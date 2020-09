Rechazo del clan: los Ortega no quieren saber nada con Prandi

Prandi tiene nuevo novio, pero su familia no la acepta

Julieta Prandi busca revancha con los amores musicales, y el hombre que habría conquistado su corazón sería Emanuel Ortega. ¿Se acuerdan de Emanuel Ortega? El cantante hijo de Palito y Evangelina bajó su exposición pública en los últimos años al irse a vivir a Miami con su (ex) pareja, la modelo Ana Paula Dutil de quien se separó después de varias crisis, y ahora habría encontrado el amor otra vez con Prandi.

Pero parece que en la familia Ortega la notica no cayó del todo bien: encariñados con Dutil, consideraron además algo “oportunista” la filtración de la noticia, develada gracias a las pistas que la blonda ex modelo y conductora dejaba en sus redes, justo justo cuando se encontraba realizando notas promocionales para su nuevo ciclo televisivo, “Confesiones”, que debutó el sábado.

Prandi y Ortega se acercaron en plena cuarentena, con la rubia intentando todavía dejar atrás la traumática relación con su ex pareja, que continúa en los juzgados. Las fotos que ambos publicaban revelaban que estaban en el mismo lugar, y así fue como comenzó a quedar claro que había algo ahí. Sin embargo, Emanuel nada ha dicho al respecto, y según informa Teleshow, mucho tiene que ver la incomodidad familiar por el blanqueamiento de la nueva relación que no cayó del todo bien en la familia Ortega, siempre muy presente en la vida personal de sus hijos. Para colmo, Ana Paula Dutil, su ex, encara la mudanza de la familia completa a Buenos Aires por estas horas, dejando años de una construcción familiar en los Estados Unidos muy propia de esta familia que ha hecho bases allí desde los años en que todos vivieron en Norteamérica, hasta cierta intención, según fuentes de su entorno, de tratar de recomponer la relación con Emanuel.

Y justo entonces, estalló la noticia de este romance, que echa por tierra las chances de recomposición de la relación. Así, antes de empezar, ya tenemos otro triángulo amoroso en la farándula argentina...