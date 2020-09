¿Rivales por siempre? Laurita y Lourdes se cruzaron en un cara a cara

La histórica rivalidad entre Laurita Fernández y Lourdes Sanchéz pareciera empezar a transitar por el cauce de la paz, o por lo menos por una etapa de tregua que hasta hace un tiempo era impensada. Al menos eso se pudo apreciar ayer en el encuentro que ambas mantuvieron en La previa del Cantando, cuya conducción está a cargo Lourdes, por Canal Magazine.

La picante relación se reavivó por un comentario en Intrusos, donde se puso en debate si Lourdes se puso al frente del programa por ser la pareja del Chato Prada, a modo de "premio consuelo", pues su archirival viene en crecimiento sostenido con un protagónico en Sugar y nada menos que con la conducción del Cantando 2020.

"¿Es la conducción de La previa... un premio consuelo para Lourdes?"¿Qué hay detrás de esa preferencia en la productora y de la rivalidad entre ambas? ¿Tiene el Chato Prada (marido de Sánchez) algo que ver?", tiraron en el programa de Rial.

El comentario le cayó muy mal a Lourdes, quien habló al respecto. "Necesito defenderme de algo que está pasando ahora mismo en otro canal. En Intrusos están diciendo cualquier estupidez, mentiras, que Laurita me quiso 'icardear' al Chato. Dejen de mentir y decir pavadas, es cualquiera lo que están haciendo. Se meten con nosotros porque somos exitosos, porque nos va bárbaro, y buscan meter púa todo el tiempo entre Laura y yo", dijo.

La vieja rivalidad se reavivó aún más con los audios que emitió Rodrigo Lussich, del año 2018, en la que Lourdes menciona algunos términos como "negra" o "villa" en torno a Laurita.

Pero en el encuentro que ambas mantuvieron frente a frente, ayer, las aguas agitadas parecen haberse calmado.

"Hoy a la tarde escuché cosas que me hicieron daño. Por mi parte la rivalidad no existe. En su momento éramos chicas, y considero que hacía y decía pavadas, pero hoy doy vuelta la página y me encanta estar con Laura trabajando en la misma productora. Me arrepiento de las cosas malas que le dije, pero para mí el tema es vintage", expresó Lourdes.

En tanto que Laurita también dio su punto de vista: "Pasó mucho tiempo, cada una hizo su camino y no nos cruzábamos. Después te pasó ese problema de salud tan grave y tuve la chance de hablarte a lo lejos. Ahí es donde me dí cuenta de que todo lo demás queda atrás cuando uno siente preocupación real por la otra persona. A partir de ahí volvimos a hablar. He salido a contestar cosas que te lastiman y te cansan. Está a la vista la formación que tenemos, y vos te has ganado tu lugar más allá de cualquier vínculo".

"Tampoco hay que negar que la pelea en algún momento nos potenció a las dos", dijo Laurita, quien además propuso trabajar juntas en algún momento, a lo que Lourdes asintió: "Obvio, más si tiene que ver con lo artístico y de baile me encantaría".