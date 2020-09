¿Qué dice la demanda de Morena Rial contra Gladys La Bomba Tucumana?

Morena Rial finalmente fue a la Justicia y dio a entender que irá con todo contra Gladys La Bomba Tucumana, quien había declarado que en las redes sociales "me hacían bullying, me decían que era la madre de Morena Rial".

En la presentación judicial que efectuó Morena Rial con el patrocinio del abogado Alejandro Cipolla, se expuso que "hacer mención que ser la madre de Morena Rial es una barbaridad y un acto de bullying, como la misma dio a entender en las entrevistas periodísticas, ejerce un acto de discriminación y fomenta que la Sra. Rial sea objeto de comparación y agresiones de índole discriminantes".

En otro pasaje de la demanda se menciona que "la extensión de los dichos aberrantes fueron de una magnitud única ya que fueron viralizados en todas las redes sociales provocando un grave daño en la psiquis de la Sra. Rial".

Para Morena y su abogado "el acto de discriminación se basa en las comparaciones que hace la misma, poniendo como adjetivo 'mamá de Morena Rial', es decir como si fuese malo, o un insulto, este accionar solo tiene como objeto humillar a la Sra. Rial, ya que la etiqueta dentro de comparaciones aberrantes".

En declaraciones a la prensa, Cipolla explicó que "vamos a solicitar 200.000 pesos en esta instancia. Si nosotros no podemos conciliar este acuerdo, vamos a pedir que se le aplique la sanción. Ahí sí, la vamos a llevar ante la Justicia de la Nación, con una querella penal, por calumnias e injurias y vamos a iniciar una demanda civil por daños y perjuicios".

Por su parte, Gladys lloró tras salir a la luz el caso y manifestó su rechazo a la demanda. "Si necesita plata, que no me pida porque no tengo, pero si necesita una disculpa, porque ella entendió mal, (no tengo) ningún problema en dársela porque sé que ella sufrió muchísimo bullying como yo. Yo estoy del lado de ella. ¿Cómo voy a agredirla con algo que sé que también sufría? Es de locos pensar que la discriminé", manifestó.

En respuesta a las declaraciones de la cantante, el abogado de Morena expresó: "¿En el programa no le pagan? Si no tiene plata, le vamos a embargar el sueldo del Cantando".