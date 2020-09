Sofi Morandi habló sobre los rumores de romance con Juan Marconi

En las últimas horas Sofi Morandi se convirtió en tendencia por el furioso descargo que hizo en las redes sociales por tener que ir al estudio todos los días en medio de la pandemia para luego quedar afuera del show diario.

Pero además del reclamo, la joven quedó en boca de todos por los rumores de romance con Juan Marconi. En ese marco, Morandi se refirió a las versiones que la vinculan al conductor de "El gran premio de la cocina".

"Nada más lejos... Empezó en los vivos que hacíamos a principio de la cuarentena con Lizardo Ponce y Santi Maratea. A mí los vivos me ponen incómoda y empiezo a comentarlos. Ahí, en los comentarios, hubo onda y nos intercambiamos mensajes. Pero no me gustó su actitud de decir que era todo jodiendo...Vos no invitás jodiendo a alguien a tomar un fernet. Igual, la mejor con él. Hablamos y quedó ahí, no sé en qué anda", repasó.