Gonnet y Tolosa, dos barrios “hartos” de vivir sin agua y que reclaman soluciones

“Esta parece una «zona liberada» para los cortes de agua”, sintetizó, con evidente malestar por las falencias del servicio, Eduardo Hache, de la Asamblea Vecinal de Tolosa, donde los vecinos arrastran recurrentes problemas con el suministro y no logran soluciones a pesar de los múltiples reclamos que hicieron a la empresa Absa.

No son los únicos que ayer pusieron el grito en el cielo por este motivo. Los reclamos llegaron también desde Gonnet, localidad que hace tiempo no sale de apuros ante un servicio que está lejos de cubrir las necesidades de los usuarios. Tanto es así, que, en plena pandemia, todos los días hacen fila frente a la delegación comunal para retirar agua envasada, ya que la que sale “turbia” de la canilla.

EN TOLOSA

En Tolosa, según explicaron desde la Asamblea Vecinal, en la última semana casi no pasó un día sin que experimentaran problemas con el suministro. Llegaron a acumular 48 horas consecutivas con las canillas secas. Según dijo Hache, la zona en donde tienen graves dificultades con el abastecimiento del vital líquido abarca de 120 a calle 7 y de 532 a 520.

“Estamos cansados de los cortes y de que no haya inversión”, enfatizó y remarcó que una situación similar se vive con la red cloacal. “En el Barrio de las Mil Casas están cansados de llamar para que vayan desde Absa a destapar las redes cloacales y no van, están desbordados de materia fecal. No pueden bañarse ni usar los sanitarios”, lamentó y anticipó que los vecinos están juntando firmas para avanzar con un nuevo reclamo por lo que describió como “incumplimientos de la empresa”. “No hay -dijo- una contraprestación porque nosotros pagamos los impuestos como corresponde y no pasa nada”.

Alertó que el agua viene “con olor o con color” e insistió en que van a reiterar el pedido de intervención y a su vez realizarán una presentación en Defensa del Consumidor.

AGUA TURBIA Y LARGAS FILAS

En tanto que vecinos de un sector de Gonnet se comunicaron ayer para renovar su reclamo por el grado de turbidez que presenta el agua que sale de los grifos, y para dar cuenta de las situaciones a las que quedan expuestos por esta situación.

Se trata de los frentistas de la zona comprendida entre la República de los Niños y 489, que afirman que a raíz de este problema deben realizar largas colas frente a la delegación comunal para poder acceder a agua apta para consumo.

“Es cosa de todos los días. Largas colas para retirar agua porque el agua que sale de las canillas sigue siendo no apta para el consumo humano. Las napas siguen contaminándose y extendiendo la zona afectada, y no hay obras o noticias de ABSA. Es indignante porque hace años que estamos en esta situación” dijo la frentista que se comunicó con el diario para expresar su preocupación.

Detalló además que cada vez se torna más difícil sobrellevar esta situación y que necesitan que ABSA comience a brindar un servicio digno para mejorar la calidad de vida de los vecinos. “Mucha gente grande yendo a buscar agua, ¿por qué tienen que pasar por eso?. Nosotros no podemos cocinar, no podemos limpiar”, sostuvo.