Una familia necesita al mes $44.521 para no ser pobre

Una familia de cuatro integrantes necesitó $44.521,25 para superar el umbral de pobreza en julio último, lo que representó un 39,4 por ciento más que un año atrás, informó hoy el INDEC.

La variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) con respecto a junio de 2020 fue del 1,6 por ciento, y lo mismo subió la total (CBT).

Las variaciones interanuales de la CBA y de la CBT resultaron del 43,4 por ciento y 39,4 por ciento, respectivamente.

El Indec difundirá recién a fines de septiembre los datos de pobreza del primer semestre del año, que arrojarían una fuerte alza, según las proyecciones de consultoras privadas y de la UCA.

Desde diciembre último la canasta total mostró un aumento del 14,3 por ciento, mientas que la alimentaria subió 17,6 por ciento.

El costo de la canasta básica en los primeros siete meses del año aumentó en $5.561, y el de la alimentaria en $2.737. Una familia integrada por un matrimonio, que no paga alquiler y tiene dos hijos de 6 y 8 años en el Gran Buenos Aires, debió contar en julio, según el Indec, con ingresos mensuales de $44.521 para no ser considerada en la pobreza y de $18.321 para no ser definida como indigente.