Lo último de Martha Stewart: golosinas de cannabis

Martha Stewart, presentadora de TV que creó un imperio con sus productos para la cocina y el hogar, lanzó golosinas de cannabidiol (CDB), un compuesto natural que se encuentra en la flor resinosa del cannabis

“Yo me como 20 y me siento bien, pero algunos de mis amigos toman dos y se sienten drogados, no sé por qué. No es como si hubieras fumado marihuana. Es CBD, así que te sientes relajado”, contó en una entrevista publicada en The New York Times.

Para Martha Stewart, fabricar productos de cannabis, que elaboró con la empresa canadiense Canopy Growth, y compartirlos se trata de estar al día con las tendencias.

“Me interesa mucho lo nuevo y lo que está pasando”, afirmó. “Por ejemplo, tengo un auto eléctrico. Tengo un Tesla. Adopté la computadora antes que la mayoría de mis amigos; en 1982, compré mi primera IBM. Soy una de las primeras en adoptar muchas cosas. Eso te mantiene muy alerta, te mantiene extremadamente a la vanguardia, te mantiene actualizada. Quiero estar al día”, aseveró.