Rompió el silencio el opositor ruso envenenado: contó que no reconocía a las personas ni podía hablar

El líder opositor ruso Alexéi Navalni publicó este sábado en su cuenta de Instagram una foto en la que se lo ve bajando una escalera y contó, a través de un texto escrito, cómo va su recuperación tras ser envenenado.

“Les cuento cómo va mi recuperación. Ya es un camino claro, aunque queda mucho. Los problemas actuales, que el teléfono en mis manos es inútil como una piedra o que servirme un vaso sea casi una proeza, son una nimiedad”, comenzó indicando Navalni, que según los médicos alemanes fue envenenado con un agente nervioso del grupo Novichok.

El político ruso contó que hasta hace muy poco no reconocía a las personas ni podía hablar. “Cada mañana venía el médico y me decía: Alexéi, traje una pizarra, inventemos qué palabra podemos escribir en ella. Esto me desesperaba, porque, aunque yo entendía qué quería el doctor, no sabía cómo encontrar la palabra”, puntualizó.

“Ahora soy un chico al que le tiemblan las piernas cuando baja por una escalera, pero que piensa: ‘¡Es una escalera! Por ella se sube. Pues, habrá que buscar un ascensor”, añadió.

Por último indicó que los médicos alemanes lo convirtieron de una “persona técnicamente viva”, en “alguien que puede nuevamente devenir en una Forma Superior del Ser de la Sociedad Actual que puede hojear rápidamente Instagram y entender sin dilación donde poner un ‘me gusta’”.