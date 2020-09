Tiene 28 años y porque le gusta usar pañales, dice que nadie le da trabajo

Un hombre de 28 años usa pañales por decisión propia porque asegura que actuando como un bebé, su vida es más tranquila y segura. Claro que su forma de actuar hoy lo priva de tener un empleo efectivo.

Damien Turner, de Virginia, Estados Unidos es un devoto de los pañales ya que actuar como un niño, según él, le significa llevar una vida con buena "vibra muy tranquila, relajante y segura"-

Aunque el protagonista también reconoce que fue despedido por diferentes empleadores

por "ser infantil".

"Los pañales son muy prácticos, cómodos y bonitos. Es un estilo de vida muy agradable y no me gustaría hacer nada más. El empleo es difícil. Estoy constantemente entrando y saliendo de trabajos. A veces mis empleadores encuentran mis fotos en línea o simplemente no pueden soportar el hecho de que estoy usando un pañal y actúo como un nene en el lugar de trabajo", dijo en declaraciones a Metro.co.uk.