Alfredo Casero sobre su presencia en la manifestación: “Sentí que me estaban choreando y fui”

Alfredo Casero, quien ayer participó de una manifestación reclamando al gobierno la decisión de continuar con las sesiones de manera virtual en el Congreso, explicó por qué decidió acudir y tener una activa participación arengando al resto de los presentes.

En diálogo con Luis Majul en La Mañana de CNN, dijo que se presentó frente al Congreso de la Nación porque “a mí me duele ya simplemente estar en un país donde el 51 por ciento de las personas piensa que esa gente tiene que estar manejando este país”, indicó sobre el kirchnerismo.

“Hay que revertirlo -enfatizó- y hay que revertirlo de una manera política y sana. Entonces, no van a permitir la sanidad política y no van a permitir la sanidad del Congreso. Y el que toca el Congreso es mi enemigo”, agregó.

Además, continuó: “El que toca a un periodista, saltarán los periodistas, el que toca a un bombero, saltarán los bomberos, el que toca a un policía no salta nadie. Ahora, cuando me tocan el culo a mí yo voy a ir. Fui anoche porque sentí que me estaban choreando. Nada más. Están choreando”.

También remarcó que intenta mostrar que se puede maifestar “sin violencia”. “Sino mostrando que hay una civilidad en cada cosa que hacés”. Y consideró que lo que está haciendo el kirchnerismo “está fuera de la civilidad”: “Y todos lo reconocemos”.

“Lo mismo que esta pasando cuando hace 10 años un tipo le pegaba a una mujer y nadie decía nada y hoy todo el mundo lo dice, hoy todo el mundo dice que lo que están haciendo en este momento es un atentado a la democracia”, subrayó.