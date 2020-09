Tarjetas de crédito: cuestiones a tener en cuenta para aprovechar o esquivar la refinanciación del saldo

El Banco Central, dentro de las medidas de alivio económico impulsadas en el marco de la pandemia de coronavirus, renovó la obligación de refinanciar por un año los resúmenes de las tarjetas de crédito como así también otorgar un período de gracia de tres meses para el pago de la primera cuota.

De este modo, los vencimientos de la tarjeta de crédito que operan en septiembre podrán ser refinanciados hasta por un año y con un plazo de hasta tres meses de gracia para iniciar las cancelaciones. Esta vez, la tasa es distinta: a la deuda se le aplicará una del 40% anual más IVA, según una resolución tomada por el directorio del BCRA, pero no podrá tener "ningún otro recargo".

Lo que el usuario tiene que saber es que si no paga la tarjeta en tiempo y forma, ingresa en este plan de pagos automáticamente.En tanto, si la cancelación del saldo del mes es parcial (por un pago mínimo o superior pero no total), la parte no abonada deberá ser incluida en la refinanciación, aunque el cliente nunca lo haya pedido.

Por otra parte, según lo establecido el 27 de agosto pasado en la comunicación "A" 7095 del Banco Central, los saldos de los resúmenes de las tarjetas de crédito bancarias Visa y MasterCard con vencimiento entre el 1 y el 30 de septiembre que no fueran abonados en término serán refinanciados en forma automática en nueve cuotas mensuales, consecutivas e iguales "pudiendo solamente devengar interés compensatorio, y ningún otro recargo" a una tasa de interés que no puede superar el 40% (T.N.A.), todo con un período de gracia de tres meses.

La única opción que tienen los clientes que no quieren ingresar en el financiamiento es pagar el total de la deuda.

En caso de haber ingresado y luego querer salir, esos saldos refinanciados podrán ser precancelados, total o parcialmente, "en cualquier momento y sin costo -excepto el interés compensatorio devengado hasta la precancelación- cuando el cliente lo requiera, opción que la entidad financiera deberá informarle junto con las modalidades para efectuarlo".

Asimismo, en el caso de que el resumen de la tarjeta esté adherido al débito automático, se seguirá realizando el pago en la fecha de vencimiento correspondiente. Quienes quieran optar por la financiación deben suspenderlo antes del vencimiento de la tarjeta (realizar un stop debit) desde el homebanking o llamando a su sucursal bancaria.