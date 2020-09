Para medios de Europa, la cuarentena realizada por Argentina es “un desastre”

Para The Telegraph, argentina fue víctima de su propia cuarentena / web

Luego de que el prestigioso periódico francés Le Monde publicara un artículo en donde aseguraba que la Argentina transita “uno de los confinamientos más largos del mundo” que impacta negativamente en una economía “exhausta”, en las últimas horas el diario británico The Telegraph se sumó a las críticas a la modalidad argentina y publicó una dura crítica a la cuarentena impuesta por el gobierno de Alberto Fernández. Bajo el título “Argentina ofrece evidencia irrefutable de que las cuarentenas largas invocan un desastre”, el artículo señala que esta medida no sólo no pudo “salvar” al país del coronavirus sino que, para colmo, “los casos y las muertes diarias continúan en aumento”.

Según la publicación, mientras el viernes pasado se anunció la prolongación del aislamiento, el país “se tambalea al borde del top ten mundial de casos de coronavirus, y es uno de los pocos países donde la curva en casi todos los gráficos estadísticos se dispara”.

La nota, firmada por Chris Moss, menciona también las “consecuencias nefastas” y los “efectos devastadores” que los más de 160 días de cuarentena tuvieron en Argentina. The Telegraph afirma que el confinamiento más largo del mundo ha impactado todos los aspectos de la vida en nuestro país. “Durante largos períodos la gente no pudo salir de la casa excepto para comprar alimentos o medicinas e incluso la recreación al aire libre estuvo prohibida durante semanas. A pesar de esto, muchas empresas permanecen cerradas. Los restaurantes y bares solo pueden ofrecer un servicio de comida para llevar. No se permiten reuniones de grupos en interiores”.

El artículo refleja así la crisis y enumera: bares y restaurantes cerrados, museos y galerías de arte también. El derrumbe que sufrió la escena cultural. Y hasta se sorprende de que el tradicional Campeonato Mundial de Tango (que se desarrolló del 26 al 30 de agosto) haya sido un evento virtual. “Los 700 teatros, salas de conciertos y centros culturales de la ciudad, 200 revistas pequeñas y miles de artistas están a la espera”, señala

También pone el ojo sobre el turismo y la crisis en el sector hotelero, cuya facturación se desplomó entre 80 y 90%. El artículo menciona datos devastadores de la Asociación de Hoteles Restaurantes Confiterías y Cafés, que apenas logra sobrevivir con el sistema de delivery: “Entre 1.200 y 1.500 establecimientos de comidas y bebidas ya han cerrado definitivamente y hasta 8.000 están al borde de un abismo. Ya se han despedido diez mil puestos de trabajo en el sector de la hotelería”.

En uno de sus párrafos, el autor apunta que Argentina “en la próxima semana superará a Chile en el ranking mundial y hay muchas posibilidades de que pronto supere a España, uno de los países más afectados por la pandemia”. Asimismo, Moss se pregunta, “¿qué tan precisos son estos números cuando no se hacen pruebas a más de diez mil personas cada día y en los últimos días más del 50 por ciento de las pruebas dan positivo?”.

“Lamentablemente, la realidad que están viendo Australia, Nueva Zelanda y ahora Argentina es que la cuarentena demasiado extensa no solo aplana la curva, sino que también la extiende”, dice en la nota Edward Paine, director gerente del operador turístico Last Frontiers.