La dura confesión de Lady Gaga sobre su depresión: "Odiaba ser una estrella"

Lady Gaga ha pasado por momentos durísimos en su ascenso a la fama, donde debió hacer frente a una depresión por la cual incluso llegó a autolesionarse y a tener tendencias sucididas.

“Odiaba ser famosa, odiaba ser una estrella, me sentía exhausta y agotada. No siempre es fácil si tienes problemas mentales para que otras personas los vean. Solía autolesionarme (...) No pensé que nadie pudiera ver porque la salud mental es invisible”, contó Gaga.

Gaga dijo que tuvo pensamientos de suicidio prácticamente todos los días. "Realmente no entendía por qué debería vivir más que para estar allí para mi familia. Ese fue un pensamiento y un sentimiento real, ¿por qué debería quedarme? Viví en esta casa mientras la gente me observó durante un par de años para asegurarse de que estaba a salvo”, relató.

"Solía despertarme por la mañana y me daba cuenta de que era ‘Lady Gaga’. Y luego me deprimí mucho y me entristecí, y no quería ser yo misma. Me sentí amenazada por las cosas que mi carrera trajo a mi vida y el ritmo de mi vida”, confesó.

Sobrellevar la fama fue más que una dificultad en su vida cotidiana. Según contó, “si estoy en la tienda de comestibles y alguien se me acerca mucho y me pone un teléfono celular en la cara y comienza a tomar fotografías, entró en pánico total, dolor en todo el cuerpo. Estoy preparada porque tengo mucho miedo. “Es como si fuera un objeto, no una persona", añadió,

Sin embargo, más allá de eso, sabía que la música era el camino para seguir adelante: "Lo juro por mis futuros hijos, no sé por qué, pero tengo que hacerlo”, compartió.

Su pasado fue difícil, pero su presente es alentador. "Ya no odio a Lady Gaga. Ahora miro este piano y digo, ‘Uf, Dios mío, mi piano, mi piano que amo tanto. Mi piano, que me deja hablar, mi piano que me permite hacer poesía. Mi piano que es mío’".