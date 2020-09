Ameri habló tras la escena hot: "Quería ver las prótesis de mi pareja y le di un beso"

Juan Emilio Ameri habló tras la escena sexual que protagonizó esta tarde y generó un escándalo en la Cámara de Diputados.

"Yo acá en mi casa tengo una señal espantosa, que va y viene, estaba desconectado sin cámara. Quedó mi pareja, le pregunté a ver cómo le habían quedado las prótesis, le un beso", contó.

"Es algo que tiene que ver con la intimidad de las personas, pero es grave que haya pasado en medio de una sesión", dijo el legislador y agregó: "Pensé que estaba sin conexión y cuando volvió la señal me conectó automáticamente", argumentó. "No me queda más que pedirle disculpas a la sociedad, fue un accidente".

"Estamos llorando con mi pareja, estamos muy mal, detrás de esto hay personas y familias", explicó.

"Estoy muy dolido, muy avergonzado", aseguró y manifestó que tanto él como su pareja están “muy mal” por lo que pasó y pidió disculpas “a los diputados y fundamentalmente a la sociedad”. “Esto no fue algo que uno hace adrede, fue un accidente producto de las malas conexiones tecnológicas. Igualmente, es un error mío porque estábamos sesionando y yo, como se había caído la sesión, me puse a conversar con mi pareja, eso es todo”, sostuvo.