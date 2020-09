Rodríguez Larreta empezó a mostrar en La Plata sus intenciones para 2023

Fue una reunión de gestión en la que se firmó un acuerdo entre Capital Federal y el municipio platense para la prevención de las inundaciones. Sin embargo, tuvo un valor político extra y cargado de fuerte simbolismo: por primera vez, Horacio Rodríguez Larreta se mostró junto a un intendente bonaerense de Juntos por el Cambio jugando de visitante desde que arrancó la cuarentena.

La incursión del alcalde porteño en La Plata quedó de inmediato envuelta en especulaciones políticas que tienen que ver centralmente con la aspiración presidencial de Rodríguez Larreta para 2023 y la necesidad de ir juntando masa crítica para nutrir de volumen a ese objetivo.

También supone un mensaje hace las entrañas de Juntos por el Cambio. En primera medida, comenzar a blanquear que aparece dispuesto a dar esa pelea. También parece un mensaje dirigido a Mauricio Macri.

El ex presidente no ha blanqueado sus intenciones políticas futuras, pero en las últimas horas comenzó a circular el título de un libro de su autoría que acaso podría empezar a mostrar sus deseos. “Primer tiempo”, es el escueto pero contundente nombre de la pieza literaria del ex presidente que está próxima a ver la luz.

“Gracias, Julio, por la predisposición que tuviste desde el primer día. Los gobiernos enfrentamos desafíos comunes y es importante que nos enriquezcamos con las experiencias de gestión. Sigamos apostando a profundizar el trabajo entre provincias y municipios de todo el país”, escribió con aires de proyección nacional, en su cuenta de Twitter, Rodríguez Larreta.

Y acotó: “Vamos a potenciar nuestros datos con los de La Plata y eso nos va a permitir llevar adelante mejores políticas públicas para millones de personas. Durante la visita, también saludamos a los equipos del 103, 147, SAME y de la Sala de Procesamiento de Datos Epidemiológicos”.

Algunas versiones señalan que en el encuentro que se desarrolló en la sede el Comité de Emergencia Municipal de calle 532, se discutió la política. “Yo no sabía cómo dar señales de que quería ser candidato a presidente en el 2023, la verdad que me hicieron un favor”, habría confesado Larreta sobre la quita de coparticipación que dispuso el gobierno nacional.