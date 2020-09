Confirman que continúan congelados los alquileres y cuotas de los créditos UVA

La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, anunció que se extenderá el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que congela alquileres y prohíbe desalojos y el que mantiene las cuotas de las hipotecas UVA, en el marco de la pandemia de coronavirus.

“Los dos decretos ya están escritos, lo que puedo anticipar, porque todavía no están firmados, es que nosotros vamos a seguir acompañando a la gente que alquila porque entendemos que estos meses han sido difíciles, que las familias todavía no han podido recuperar todo el ingreso que han perdido producto de la pandemia”, dijo Todesca Bocco en declaraciones a la prensa.

“Nos parece que hay que acompañar a la gente que alquila y en el mismo sentido el tema de los créditos UVA para vivienda única de hasta 120 mil UVAs también seguirá con el congelamiento, y luego se hará un cronograma para ir ajustando lentamente en 18 meses la cuota a lo que hubiese correspondido, de manera tal que para las familias no sea un golpe de un día para el otro”, destacó.

Por su parte, la Federación de Inquilinos Nacional expresó que “transmitimos a las cientos de miles de familias que alquilan que pueden estar tranquilas y les pedimos que no firmen contratos nuevos, que no paguen suma alguna por encima del alquiler, y que no se dejen amenazar, amedrentar ni extorsionar por los locadores”.

En un comunicado, el presidente de la Federación, Gervasio Muñoz, señaló que “la extensión del decreto y la ley de alquileres son dos medidas profundamente protectoras que desde la Federación vamos a defender hasta su total cumplimiento por parte del mercado inmobiliario”.

POSIBLE EXTENSIÓN

Todesca Bocco, en un reportaje posterior en Radio Con Vos, dejó entrever la posibilidad de que la extensión sea más allá del 31 de diciembre próximo y que los dos DNU se firmarán en el transcurso de las próximas horas.

De acuerdo con un estudio del IDAES y el CELS referido a “la situación crítica de los hogares inquilinos”, más de un 66,6 por ciento de quienes pagan alquiler en AMBA tuvieron que endeudarse durante el último mes y el 42,3 por ciento tiene deudas de alquiler.

Según la encuesta, la perspectiva de los inquilinos sobre su futuro es pesimista: el 43,8 por ciento piensa que deberá empeorar su calidad habitacional y tomar decisiones que implican hacinamiento o un mayor uso del transporte público, dos consecuencias que van en contra de las medidas para enfrentar la pandemia.

De ese 43,8 por ciento, un 18,6 por ciento afirma que se irá a vivir con otros parientes, un 15 por ciento se irá a una vivienda más chica, un 7,1 por ciento se irá a una vivienda alejada de su vida cotidiana y un 3,1 por ciento se resignará a vivir en una vivienda más precaria.

Ley de Emergencia Inquilina

En las últimas semanas, legisladores porteños del Frente de Todos (FdT) presentaron un proyecto de “ley de emergencia inquilina”, que contempla la posibilidad de ofrecer préstamos a tasa cero a quienes tengan deudas en el contrato de alquiler de sus viviendas generadas a partir de marzo último, cuando comenzó aislamiento por el coronavirus.

La iniciativa fue presentada en la Legislatura porteña por los diputados Leandro Santoro y Santiago Roberto (FdT), y cuenta con el apoyo de Gervasio Muñoz, referente nacional de la organización Inquilinos Agrupados (IA).

“En la Ciudad de Buenos Aires hay 190.000 hogares inquilinos que tienen deudas, que no pueden pagar el alquiler”, dijo Muñoz, y agregó: “Lo que vamos a hacer es presentar un proyecto de ley para que el Gobierno de la Ciudad financie con un crédito a tasa cero esas deudas y que los inquilinos y las inquilinas puedan quedarse en casa”.

Inquilinos Agrupados realiza cada mes una encuesta para relevar la situación económica de quienes alquilan sus viviendas en la Ciudad de Buenos Aires y, según los últimos resultados, “el 37,8 por ciento (de los hogares) no podrá pagar el mes de septiembre en parte o en su totalidad”.

Dentro del universo del 37,8 por ciento que tiene dificultades para pagar el mes de septiembre, el 52.5 por ciento (equivalente a 694.575 hogares) acumulan deuda de dos o más meses de alquiler, los cuales correrían riesgo de desalojo si no se extendía el DNU.