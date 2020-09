Egresaron hace 30 años y con el dinero del festejo compraron un impresionante regalo para un compañero enfermero

La historia sucedió en Río Gallegos con ex alumnos del Colegio Salesiano Obra de Don Bosco. Después de 30 años de egresados y tras seis meses sin reencontrarse, sorprendieron a uno de ellos con un regalo impresionante reconociendo su compromiso como trabajador de la salud en medio de la pandemia

Tal como consignó el sitio Infobae, José “Tono” Pérez tiene 48 años y desde hace 21 años se desempeña como enfermero en el Hospital Regional. Más allá de que tiene hipertensión decidió seguir desempeñando sus funciones y es doble mérito llevó a sus ex compañeros a rever la decisión de gastar el dinero en una fiesta (cuando se pueda) para festejar las tres décadas de egresados.

Así fue con un hombre del grupo, Víctor Flores, se puso el equipo al hombre y decidió proponer un buen regalo para José: un auto. Es que siempre se lo encontraba de camino al trabajo, caminando varias cuadras bajo el frío y la lluvia, y eso terminó por hacerle ruido.

Sabían que José, que proviene de una familia muy humilde, nunca había tenido auto e incluso no sabía manejar, por lo que vieron como una oportunidad inmejorable para sorprenderlo con un Volkswagen Polo modelo 2006. Lo compraron, lo repararon y lo dejaron listo para ponerle un moño en el techo.

“Fue un día muy especial, de mucho sol y poco viento; algo atípico en esta época. Tengo 48 años y es el primer auto que tengo en mi vida. El domingo me dieron las llaves y este martes me vinieron a traer los papeles y el 08. Solo me falta aprender a manejar”, le contó el protagonista a Infobae.