El truco que usan los argentinos para seguir comprando videojuegos y evitar los nuevos impuestos

Las medidas cambiarias anunciadas hace dos semanas por el Banco Central, la AFIP y la Comisión Nacional de Valores generaron más dudas que certezas con respecto al pago de servicios de empresas del exterior como Netflix, Spotify, Google y Facebook, entre otras.

Como se detalló, los gastos con tarjeta en moneda extranjera descontarán del cupo mensual de 200 dólares para ahorro. Y las compras en dólares con tarjeta realizadas desde el 1ro de septiembre hasta ayer no pagan el anticipo del 35% de ganancias, pero sí se descuentan del cupo de 200 dólares de los próximos meses.

Dada esta situación, varios usuarios están aprovechando una modalidad de la plataforma que permite comprar más barato y sin necesidad de tributar los nuevos impuestos. Se trata de una maniobra donde un usuario puede adquirir saldo desde la billetera de la plataforma de parte de otro usuario, para luego adquirir los juegos sin necesidad de pagar los nuevos impuestos. Quienes hacen esta venta de saldos, también, entregan los juegos como un "regalo" o "gift" desde Steam, luego de recibir un pago a través de otra plataforma como MercadoPago. Si bien la modalidad no es nueva, empezó a tomar fuerza a raíz de las nuevas regulaciones.

Pero no son solo los usuarios. También hay organizaciones que buscan aprovechar el hueco en la regulación. Estas organizaciones venden tarjetas digitales de $ 100 Argentinos para Cartera Digital (wallet) de Steam consite en un código que suma 100 pesos Argentinos a tu cuenta Steam de región Argentina.

"Una vez que ingreses el código (lo que en idioma gamer se dice "redimir") se cargan $AR 100 podrás usarlo parcial o totalmente para comprar en el Steam Store (la Tienda Steam) juegos completos, DLCs, software e incluso artículos del Steam Marketplace comunitario. Este código ya incluye todos los impuestos vigentes como el "IVA Digital" y el llamado impuesto a "Dólar Viajero" , por lo que no deberas pagarlo al momento de comprar un juego o DLC en la tienda Steam", aclara en el sitio codesforfun, dedicado a esta venta. A diferencia de otras plataformas de juego como Sony PS o MS Xbox los códigos para cartera Steam no tienen limitación regional, son globales, y pueden canjearse en cualquier región. Además, el dinero acumulado en la cartera no tiene vencimiento.