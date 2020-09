Juana le pifió: confundió dos programas de cocina y consultó al invitado por el envío de la competencia

Si bien Juana Viale está haciendo un gran trabajo reemplazando a Mirtha Legrand en sus dos ciclos en El Trece, esta vez tuvo un yerro al confundirse dos programas dos cocina y consultar al invitado por el envío de la competencia.

Al hacerle una pregunta a Juan Marconi, conductor de El gran premio de la cocina (El Trece, lunes a viernes a las 18.15).

"Pasó que una ganó y después le sacaron el título porque había sido...", confundiendo el ciclo de El Trece con Bake Off Argentina y haciendo referencia a Samanta Casais.

"No sé si fue en este programa, peco de...", se atajó Juana: "No, eso fue en Bake Off. Cómo llegan las versiones...", se rió el conductor.

"Eso fue en Bake Off. En el nuestro se complicó un poco en la final", aclaró Marconi, recordando lo sucedido con la participante Dana Martucci, que se retiró de forma abrupta del estudio al conocer que ella no era la ganadora de la octava temporada del programa.

"Ah, claro, la que salió segunda se fue del estudio, del canal", aportó Juana. "Si, se enojó. Pero es una final, y enojarse por perder puede pasar. Se enojó y se fue. Ya está".