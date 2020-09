Kicillof, contra la oposición: "No entregaban computadoras y ahora se desesperan por abrir escuelas"

El gobernador bonaerense Axel Kicillof participó hoy de la inauguración de una escuela en Avellaneda y apuntó contra la oposición, en medio de la polémica por los planteos presentados desde Cambiemos para la vuelta a la modalidad de clases presenciales. “Eran un gobierno que no sabía ni para qué eran las universidades, eran un gobierno que no entregaba computadoras para los chicos, pero ahora están desesperados por abrir las escuelas”, lanzó el mandatario provincial, quien cargó particularmente además contra la ex gobernadora María Eugenia Vidal, al recordar la tragedia de la Primaria N°49 de Moreno en la que fallecieron una vicedirectora y un auxiliar.

El mandatario estuvo hoy en la inauguración del nuevo edificio de la Escuela Primaria N° 31 junto al ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, a la diputada nacional Magdalena Sierra y al intendente Jorge Ferraresi.

“Me cansé de recorrer obras paradas”, fue una de las frases "picantes" del gobernador Kicillof.

“Mientras en algunos lugares se construían escuelas, en otros lados los edificios explotaban. Que fueron, en realidad, producto de inacciones”, apuntó Kicillof.

“Antes de ser gobernador dije que esto no podía volver a pasar, pero para eso necesitamos inversión en educación. Estamos terminando más de 900 refacciones en el marco de Escuelas a la Obra para que nunca más la desidia termine en tragedia”, agregó después.

En ese marco, criticó a los referentes de la oposición que “presionan” con posiciones aperturistas, y se refirió a “intendentes” y de manera implícita al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

“Era un Gobierno que le sacó las computadoras a los chicos, pero ahora están desesperados porque la gente no pierda su contacto con la escuela”, sostuvo en referencia a los pedidos que viene haciendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Y agregó al respecto: “A veces hablan de una jurisdicción en donde tienen 6 mil casos, por decir algún número que anduvo dando vueltas, de chicos con problemas de conectividad. En la provincia de Buenos Aires somos 17 millones de habitantes. ¿Qué hemos hecho? Ir a buscar a los chicos a las casas e imprimir a costo del Estado 10 millones de cuadernillos”.

“No hagamos oportunismo o rabietas. No podemos poner en riesgo a los chicos, a las chicas y a sus familias en zonas de alta circulación. Es mal momento para empezar a tirar tosca, empezar a embarrar”, dijo