Berni dijo que las pistolas Taser, prohibidas por Frederic, son "fundamental"

El ministro de Seguridad provincial, Sergió Berni, dijo que las pistolas Taser son "fundamental" para evitar situaciones como la del lunes cuando un sujeto apuñaló a un agente de la Policía Federal en el barrio porteño de Palermo. En ese sentido, volvió a posicionarse enfrente de su par nacional, Sabina Frederic, quien prohibió el uso del dispositivo.

"Lo que pasó ayer vale la revisión de ciertas cuestiones ideológicas que no valoran la vida de la yuta y tienen a la policía como moneda de cambio", expresó el ministro provincial en un diálogo con Eduardo Feinman por Radio Rivadavia.

"La Taser es fundamental para situaciones de las características de lo que pasó ayer (lunes) en Palermo", señaló.

Berni explicó que "un policía puede sacar un arma basándose en la razonabilidad de la fuerza, lo que a uno le permite usar la legítima defensa. El cuchillo parece un arma inofensiva, pero resulta ser letal".

En contraposición a la ministra Frederic, que prohibió el uso de las Taser en las fuerzas de seguridad, el titular de la cartera bonaerense afirmó que "en el 2020 no podemos estar discutiendo si la Taser sí o no por una cuestión ideológica".

"La gente que discute las Taser no está en la calle y no tiene el riesgo que sus hijos sean apuñalados. No hay duda que con las Taser nos evitábamos dos muertos. En esta situación, la ideología no se puede entrometer. Quiero saber qué pensaría la gente que dice que las taser son como las picanas si el oficial Roldán fuera hijo de ellos".

Por su parte, el secretario de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba, aseguró hoy que no se puede saber qué hubiera sucedido si el policía asesinado ayer a puñaladas en el barrio porteño Palermo hubiera estado armado con una pistola Taser y aclaró que son sólo 90 armas de ese tipo para 10.000 efectivos las que había adquirido el gobierno anterior.



"Discutir sobre las Taser hoy es una entelequia porque nunca las tuvo la policía. No es que nosotros llegamos al gobierno y le sacamos las Taser de la mano a los efectivos de la Policía Federal, eso no es así", comentó el funcionario.



Villalba explicó, en declaraciones a radio La Red, que "unas 90 Taser llegaron hacia fin de año y la ministra (de Seguridad, Sabina Frederic) tomó la decisión de asignarlas a las fuerzas especiales para circunstancias particulares".



"Tengo 10.000 agentes de policía en tareas operativas. Con 90 Taser no se podría haber hecho mucho", señaló.



Al ser consultado sobre el caso puntual de qué hubiera pasado si ayer el inspector Juan Roldán hubiera tenido una Taser, Villalba contestó: "No lo sabemos eso, porque ese tipo de armamento conlleva una capacitación y un entrenamiento especial".



Aclaró que "la policía está dotada de recursos físicos y en cuanto a su equipamiento para enfrentar este tipo de acciones".