Murió el agresor del policía asesinado en Palermo y su madre dice que tenía "brotes psiquiátricos"

El hombre que ayer mató a puñaladas al inspector de la Policía Federal Juan Pablo Roldán en el barrio porteño de Palermo y murió esta madrugada a raíz de los balazos que recibió durante el hecho, había sufrido "brotes psiquiátricos" días antes y "no estaba tomando la medicación" correspondiente, según informó su madre.

Tras decretar una jornada de duelo, el presidente Alberto Fernández envió esta mañana sus "sinceras condolencias" a la familia del policía y reiteró su "compromiso con todos aquellos que desde las fuerzas de seguridad arriesgan su vida para cuidar a todos y a todas".

Por su parte, Carolina, la esposa del fallecido inspector Roldán, con quien tenía un hijo de cuatro años, aseguró a la prensa que su marido se sentía "feliz" con su trabajo ya que era "su pasión".

"Siempre me daba miedo, nunca me gustó que fuera policía, él lo amaba, lo llevaba en la sangre, era su sueño. En algún momento pensó (dejarlo), pero no sabíamos, si dejaba no íbamos a tener de qué vivir, era su profesión, su todo", señaló la mujer a Todo Noticias (TN).

Carolina es oriunda de Colombia y en esa entrevista pidió ayuda para que su padre pueda viajar desde aquel país para acompañarla en este momento porque se encuentra sola, tras lo cual la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, se comunicó en las últimas horas con ella para ponerse a su disposición y desde el Gobierno se instruyó al canciller Felipe Solá para que gestione el traslado.

En tanto, fuentes policiales informaron a Télam que el agresor de Roldán, identificado como Rodrigo Facundo Roza (51) y quien aparentemente se hallaba bajo un cuadro de alteración mental, murió hoy las 3.30 en el Hospital Fernández, donde había sido intervenido quirúrgicamente debido a las lesiones de bala que le efectuó el policía cuando se defendió del ataque a puñaladas.

Según explicaron en el centro asistencial, el hombre presentaba lesiones en una pierna y en el abdomen, con compromiso del hígado, bazo y tracto intestinal.

Marta, la madre de Roza, admitió esta mañana que su hijo había tenido "brotes psiquiátricos" y "dejado la medicación", aunque aseguró que ayer, cuando ella lo vio antes del episodio, "estaba perfecto".

"Él era un chico muy católico, buenísimo, era un amor de hijo y se ve que tuvo un brote psiquiátrico", recordó la mujer en diálogo con Telenueve.

La madre de Roza admitió que su hijo "no fue bien tratado psiquiátricamente" y que días atrás buscó "otro psiquiatra" para que lo atendiera pero que no lo había conseguido.

Mientras que el encargado del edificio donde vivía Roza contó que los vecinos están "sorprendidos" por lo ocurrido ya que lo consideraban un hombre "normal", que "nunca agredía a nadie, hacia una vida normal y era tranquilo".

El hecho ocurrió ayer cerca de las 16.30 en la esquina de la calle San Martín de Tours y la avenida Figueroa Alcorta, a metros del ingreso al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), donde según las cámaras de seguridad de la Ciudad, Roza vociferaba delante de unas personas que tomaban un café en la vereda.

Hasta allí llegó Roldán, quien prestaba servicio en la sede de la policía Montada en la calle Cavia, a pocos metros de distancia, junto a otro efectivo de la PFA y dos de la policía porteña que intentaron disuadir a Roza.

En esas circunstancias, Roldán fue atacado por este hombre, quien le aplicó cuatro puñaladas con un cuchillo que llevaba en una mochila, y al defenderse, el policía lo baleó, por lo que ambos resultaron heridos y el agresor detenido.

Roldán murió minutos después en el Sanatorio Mater Dei ya que una de las puñaladas la recibió en el pecho, a altura del corazón; mientras que Roza fue llevado al Hospital Fernández en el que falleció esta madrugada.

"(…) resulta un deber del Gobierno Nacional honrar la memoria del Inspector Juan Pablo Roldán, con motivo de su lamentable fallecimiento en cumplimiento de su deber como integrante de las Fuerzas de Seguridad", indicó el decreto de duelo comunicado hoy en el Boletín Oficial.