La pandemia habría generado el cierre de unos 2.000 comercios en la Ciudad

El COVID-19 se lleva lo más preciado de una comunidad, como lo son la salud y la vida de sus integrantes. Pero no es lo único. También distintos proyectos comerciales, muchos de ellos con una muy larga trayectoria en la Ciudad, cayeron por los efectos de la pandemia. El último, se sabe, en bajar las persianas definitivamente, fue la tradicional heladería Veneciana, con local en 12 entre 57 y 58. Sin contar los emprendimientos gastronómicos que no calculan en las diferentes cámaras que reúnen al sector.

En medio de un paisaje donde se mezcla la atención desde un mostrador situado en la puerta del local o el ingreso restringido a una o dos personas, se advierten también muchas cortinas metálicas cerradas. Esa vista es la misma, calcada, en los centros comerciales de calle 12, calle 8, City Bell y Los Hornos, por mencionar algunas de las zonas de concentración de negocios. El coronavirus va dejando un tendal de comercios en la ruina, sobre todo aquellos no comprendidos entre los rubros considerados esenciales (súper, almacenes, casas de comida para llevar, farmacias, veterinarias, ferreterías).

Según autoridades del centro comercial Amigos de Calle 12, que estiman que pre pandemia había entre 7.000 y 8.000 locales en La Plata, “desde finales de marzo hasta ahora se contabiliza el cierre de alrededor de 2.000 emprendimientos pymes en distintos puntos de la Ciudad”, dijo Alberto Catullo, titular de la entidad. Y agregó: “eso sin contar todos los servicios gastronómicos que se desactivaron”,.

Es cierto que bares, restaurantes y cervecerías pertenecen a la actividad más castigada. El hecho de que en casi siete meses no se les haya permitido trabajar con público en el lugar produjo tal caída de las ventas (coinciden en el sector que no se factura más del 20 por ciento respecto al movimiento de caja de antes de la irrupción del COVID-19) que sólo pudieron aguantar aquellos con cierta “espalda” en el negocio. Pero la cuarentena afectó también, por caso, a los comercios dedicados a la indumentaria en general. “A los que peor les va es a quienes tienen casas de ropa, marroquinería, calzado”, especificaron las mismas fuentes.

Como se dijo, la Veneciana fue el último de la serie. Antes de la heladería del centro comercial de Calle 12 dejaron de aguantar el sacudón y cerraron la Cervecería Alemana; el bar Almendra; la sucursal de Café Market de 11 entre 49 y 50; los restobares Pipistrello, Mira Pampa y Volga; y la emblemática confitería París, entre otras iniciativas comerciales.

Martín Bizet, gerente de la Cámara de Comercio de City Bell, tiene una marca de indumentaria femenina que hasta semanas atrás se repartía en dos sucursales, una en la localidad del norte platense y otra en el corazón de Los Hornos (137 entre 64 y 65). “El propietario de ese local me exigía el 100 por ciento del total del alquiler y en este contexto es imposible renovar un contrato, con aumento y el pago de comisiones”, contó el comerciante.

Al promediar la cuarentena, según señaló Bizet, pudieron “más o menos” zafar en algo porque se había logrado negociar alguna quita en los alquileres. “Pero esa ventaja se fue achicando a partir de julio y ya para septiembre están pidiendo la totalidad del alquiler. Yo creo que pronto se va a venir otra ola de cierres, porque así la situación no se aguanta”, añadió.

Bizet enumeró, en ese sentido, varios obstáculos para lograr la permanencia de los comercios: “no podemos afrontar la totalidad de un alquiler, las grandes deudas que tenemos y encima reinvertir para la temporada que viene”, dijo a la vez que remarcó que según su experiencia, el sistema de “delivery” y la compra “online” no alcanza a cubrir casi nada de las ventas. “Apenas –indicó- un 4 ó 5 por ciento”.

En el microcentro de City Bell, de un total de 600 locales, hasta agosto abandonaron la actividad 130. “Unas 500 familias se quedaron sin ingresos”, remató el dirigente de la cámara citybelense.

El otro sector de la actividad, el de los trabajadores, atraviesa un “verdadero drama”, al decir del secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, Carlos Restivo. Además, es tal el grado de confusión que, aseguró el gremialista, “recién cuando pase todo, cuando termine la cuarentena o cambiemos de fase, vamos a saber dónde estamos parados”.

Según Restivo, la realidad es muy crítica. “Hasta que se vuelva a la actividad no vamos a saber cuál es la real situación, porque aunque consulto a las cámaras, no me dicen nada concreto. Sabemos que se perdieron muchas fuentes de trabajo y que seguramente se van a perder más. Hay gente que no puede pagar el alquiler por cómo se les redujo los salarios y gente que no le faltan muchos años para jubilarse y se quedó sin trabajo. Esto es realmente un drama”, destacó el dirigente gremial.

Encima, el futuro más cercano no es muy alentador para el sector, porque, anticipó Restivo, “cuando todo comience a reactivarse van a dejar de pagar la ATP y al mismo tiempo va a costar levantarse; hay mucha incertidumbre por ese momento también”.

Café Market, como se dijo, cerró el local de la calle 11 entre 49 y 50. “Ya veníamos de una época mala, con la recesión del gobierno anterior, y la pandemia terminó de agotar lo poco que quedaba de ese proyecto -puntualizó Paulo Uebra, dueño de esa sucursal pero también de dos más, una en City Bell y otra en Villa Elisa-. Con el resto tuvimos que reconvertirnos, armamos una panadería y así sobrevivimos”.

De acuerdo a los pronósticos de Uebra, para 2021 calculan que va a quedar el 50 por ciento de los emprendimientos gastronómicos de 2019. “Eso es lo que debería sobrevivir según lo que se ve ahora, pero también va a depender de la actualización de los costos de alquiler, servicios e impuestos”, concluyó.

Un par de semanas atrás, desde las cámaras comerciales específicas de los servicios gastronómicos se había estimado que pasada la pandemia quedará en pie un 60 por ciento de los locales con los que contaba la Ciudad antes de la aparición del COVID-19.

Según datos brindados por el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la facultad de Ciencias Económicas de la UNLP que se publicaron hace unos días en este diario, la actividad económica local cayó un 22,2 por ciento en el segundo trimestre de este año en relación con igual período de 2019.

