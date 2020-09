Científicos del Conicet marcharon en La Plata por recomposición salarial

Investigadores del Conicet se movilizaron hoy a la sede de 8 y 63, en La Plata, en el marco de una protesta nacional para pedir por recomposición salarial para el sector y tras agotar distintas instancias de diálogo, según remarcaron.

Uno de los manifestantes, Pablo Pérez, quien se identificó como investigador independiente, Doctor en Economía y director de un laboratorio de Economía y Sociología del Trabajo, afirmó que las demandas expuestas "son las que venimos trayendo desde el año pasado porque los salarios del Conicet se han ido deteriorando en los últimos cautro años, han caído a la mitad".

El cientificó consignó que "realizamos varias notas a las autoridades, juntando un montón de investigador para sostener esta demanda. En un momento nos juntamos con el ministro Salvarezza y la directora del conicet Ana Franchi pero no tuvimos resultados".

"Ellos manifiestan que se preocupan por la cuestión salarial pero en realidad no hubo una respuesta hasta el momento, a no ser ayer, que hubo un pequeño bono de 5000 pesos por dos meses, pero no es lo que estamos pidiendo", dijo.

"Nosotros estamos pidiendo por una recomposición salarial por convenio colectivo propio y paritarias", enfatizó.

El manifestante aseguró que "los salarios bajaron durante el macrismo y no subieron, están congelados desde el año pasado, entonces continúa la caída salarial".

Pérez explicó que "la movilización de hoy es un recursos de última instancia tras agotar todos los medios como charlas, reclamos virtuales, asambleas de trabajadores científicos autoconvocados y reclamos a los gremios a los cuales se les pidió lideren la protesta, y hoy se está haciendo un paro nacional que es lo que se están haciendo hoy desde ate, con paro virtual y movilización en este caso presencial, acotada y con los recaudos por la pandemia".