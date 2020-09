Jésica Cirio dijo que Insaurralde en la cama "es como Superman"

La modelo Jésica Cirio reveló que su pareja, el intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, en la cama es "como Superman".

En el programa La Jaula de las Locas fue consultada cómo los afectó el sexo luego del severo cuadro de coronavirus que tuvo su marido (fue internado y debió recibir un tratamiento con plasma). Ella respondió: "De verdad, y capaz que lo digo y me mata, realmente increíble porque estamos enamorados fatales. Pensá que el año pasado me la pasé mucho tiempo afuera. Me la pasaba viajando por el mundo, entonces estábamos más a las corridas. Creo que esta pandemia hizo que estemos melosos: hay 'te amo', besos, abrazos, nos quedamos en la cama...."..

De inmediato le preguntaron con cuál superhéroe podría comparar a su marido a la hora de vincularlo con la cama y ella no dudó en responder: "Superman".

"Cuando era más chica, primero no pensaba en casarme, no pensaba en tener hijos y mucho menos que me dure tanto un amor", concluyó para destacar el buen momento que están viviendo luego de los tiempo complejos que debieron transitar.

Las declaraciones provocaron un terremoto en las redes sociales. Los lomenses pero los argentinos en general opinaron y, a juzgar por lo leído, no gustó mucho la comparación que hizo Jésica Cirio.