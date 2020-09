Cande Molfese, irónica con Nacha Guevara: "Qué honor que me hayas hablado"

Un momento de tensión se vivió en la pista del Cantando 2020 por un cruce de palabras entre la actriz Cande Molfese, y la jurado Nacha Guevara.

Es que, según sostuvo la joven, anoche la figura del espectáculo le dirigió la palabra por primera vez cuando le entregó la devolución de la versión de "Adicto a ti", de Walter Olmos que interpretó junto a Fede Salles.

"Esto es totalmente ajeno a la formación de Federico. Se vio muy coreografiado en lugar de ser espontáneo. De todos modos, tiene muchas ganas y quiere aprender. Eso está bien. Bien los dos, se llevan bien, pero hubo unas desafinaciones, mami. Son lindos los dos, pero les falta algo que no se aprende, eso que uno escuchó desde que era chico", expresó Nacha.

"Qué honor que me hayas hablado", expresó, irónica y sonriente, la actriz de Violetta, haciendo notar que esa había sido la primera vez en lo que va del concurso que la jurado le dirigió la palabra.

"De verdad estoy contenta de que me hayas dado una devolución, aunque haya sido que desafiné", completó Molfese. "No la conocía a ella. Tengo mucha dificultad de asociar nombres con caras. No es nada personal", se justificó la jurado.