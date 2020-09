El dolor del chef "Coco" Carreño al hablar sobre la muerte de su padre por coronavirus

Sebastián "Coco" Carreño se convirtió este jueves en uno de los temas más comentados en las redes sociales por el desgarrador testimonio que ofreció sobre la muerte de su padre, quien estuvo luchando más de un mes contra el Covid-19. En una entrevista con LAM, intentó como pudo, hablar sobre su padre César y sobre su legado.

"Hoy se fue mi viejo, César, después de pelear una dura y desigual batalla contra el Covid 19 por casi un mes. El Dr. Agost Carreño para muchos, será recordado como un nefrólogo incansable que realizó más de 700 trasplantes, dando chances de vida a muchos. Te voy a extrañar mucho viejo, porque yo era el más chico y porque pasamos muchas cosas juntos. Es un poco inexplicable la sensación de orfandad y aún no creo haber caído en lo que viene, pero me queda la tranquilidad de que dejas un buen legado: una mujer que te ama, 7 hijos incondicionales, 9 nietos que disfrutaban tus pastas con salsa de cada domingo y muchos profesionales que te recuerdan con afecto. Gracias por habernos enseñado el valor de la palabra, a ser grandes personas, a sentir pasión por lo que hacemos y a disfrutar de la vida. Que tengas el mejor de los viajes, fuiste un gran papá. Siempre conmigo a donde estés", escribió en su cuenta de Instagram el cocinero de NetTv.

"Quería hablar de él, de su legado, de todo lo que hizo, En un punto él buscó esto, él dijo que quería ir a trabajar, era un hombre de 82 años, que tenía unas complicaciones de salud pero estaba impecable. Como él hace trasplantes de riñón lo que pasaba es que él tenía que hacer era seguimiento de sus pacientes y de los que estaban en hemodiálisis. Trabajó en el Sanatorio Mitre toda su vida, y no podía soltarlo. Nosotros le decíamos, no vayas a trabajar, y él decía 'si yo no voy a trabajar me muero. Me quedo en mi casa me muero. O me mata el Covid o me mata quedarme en mi casa. No lo podés atar a la cama, es una persona grande" dijo.

"En un punto somos iguales a él, yo reabrí los locales porque sentí que había una necesidad de generar trabajo y tirar para adelante. Ustedes mismos, en la televisión cuando alguien da positivo de Covid-19 modifican el esquema pero salen adelante porque tienen que vivir, pagar sueldos, cuotas. Lo que digo es, y esto es personal, yo no creo que haya que tener miedo (al coronavirus), creo que hay que tener cuidado, y hace 24 hs se murió mi papá, lo tengo claro", explicó.

"Es indignante. Mi pareja es médico, mi padre era médico, mi madre es médica, mi hermana es médica. ¿Vos creés que a una persona que arriesga su vida la vas a arreglar con tres cuotas de 5 mil pesos? Es una falta de respeto", reclamó enojado y dolorido. Y agregó: "No ofrezcas nada (refiriéndose al Gobierno) o sentate y decí 'robo un poco menos'. Pero sabés qué, el personal de salud no es que sean héroes, tienen que estar bien pagadas. Porque te están salvando la vida, carajo. ¿Qué clase de país somos? ¿A dónde apuntamos?" destacó.

Y agregó: "Vos leés que van a poner 5 mil camas en Tecnópolis, y yo hablo con Andrés (su pareja, médico), y me dice ¿y quién carajo va a atender esas camas? Vos no podés sacarte una foto con 500 camas si no tenés los médicos que sepan qué hace con esos pacientes. No es que el Covid estuvo toda la vida. Yo para ir a ver a mi viejo, las tres veces que me dejaron ir a verlo te tenés que vestir como una cebolla, y luego para desvertirte también. Todo sigue un protocolo. No es que vos entrás fresco. Hay un silencio terrible y un respeto por la normativa".

Sobre la despedida de su padre mencionó: "Cuando fue a terapia me dijo 'llevate todas mis cosas'. Agarré una bolsa limpia, agarré su ropa, su celular, y yo sentí que era la despedida. Todo es un horror. Sentí que no iba a salir de ahí. Y no salió. Peleó un mes entero todo lo que pudo. Y los médicos hicieron todo lo que pudieron. Por las noches soñaba que él iba a morir y era horrible".