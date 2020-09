¡A la flauta!: Martín Insaurralde es un “Superman” en la cama

De acuerdo a las declaraciones de su esposa, Martín Insaurralde tuvo una excelente recuperación tras haber padecido coronavirus en el mes de junio.

Entrevistada por el ciclo “La jaula de la moda”, Jésica Cirio puso el énfasis en lo bien que está su marido tras la enfermedad y no escatimó en detalles a la hora de definir al sexo que tienen como “increíble” y precisó que el intendente de Lomas de Zamora es “como Superman” en la cama.

La modelo se prestó a una charla con los integrantes del ciclo que se emite por Ciudad Magazine y cuando Mariano Caprarola la interrogó acerca de sus momentos más íntimos con su pareja durante este aislamiento, ella reconoció: “De verdad, y capaz que lo digo y me mata, realmente increíble porque estamos enamorados fatales. Pensá que el año pasado me la pasé mucho tiempo afuera. (...) Me la pasaba viajando por el mundo, entonces estábamos más a las corridas. Creo que esta pandemia hizo que estemos melosos: hay ‘te amo’, besos, abrazos, nos quedamos en la cama....”, se explayó la co-conductora de “Morfi”, que fue interrumpida en su detallada respuesta.

El conductor del ciclo, Horacio Cabak le pidió que compare a su marido con un superhéroe en el terreno sexual y Jesi lanzó un “no sé... Superman”. Caprarola intervino nuevamente, para consultarle si no pensaba asociarlo con una figura “más ágil”, como por ejemplo “Spider-Man”, pero ella se quedó con su respuesta original, alegando que Martín “no es tan gimnasta, eso dejamelo para mí”. Luego de este momento de confesiones, la embajadora de zumba destacó otros “grandes momentos” en su familia más allá de “la conexión con Martín”, como lo fue pasar más tiempo con su pequeña Chloe. “Disfruté mucho. El otro día lo abracé cargándolo y le dije ‘no puedo creer cómo estamos’. Cuando era más chica, primero no pensaba en casarme, no pensaba en tener hijos y mucho menos que me dure tanto un amor”, dijo emocionada.