Andy Kusnetzoff vuelve a PH y aseguró que quiere donar plasma "al aire"

Tras recuperarse de coronavirus, la cuál le provocó una neumonía y estuvo unos días internado, Andy Kusnetzoff volverá hoy a hacer el programa televisivo "PH: Podemos Hablar" por Telefé y en una entrevista aseguró que quiere donar plasma y "hacerlo al aire".

"Creo que voy a poder donar plasma. Para hacerlo se tiene que cumplir un mes desde el alta y ahora se cumplió, así que estoy esperando una cuestión técnica del hospital para que me confirmen todo, pero ojalá que pueda y lo quiero hacer al aire porque me parece algo importante", indicó en diálogo con Infobae.

En relación a su regreso a la TV, dijo: "Me pone contento volver porque es muy significativo: mucha gente lo espera y brinda fuentes de laburo. Estando en el sanatorio vi mucha tele abierta, toda la que no vi en los últimos años, y creo que cumple un rol importante", y amplió su idea: "Si bien no me gusta que le pongan la palabra “esencial” -porque esenciales son los médicos, el personal de salud y las fuerzas de seguridad-, el entretenimiento y la información tienen un lugar significativo. No todos tienen la posibilidad de tener computadora, Netflix ni cable".

Una vez recuperado, Andy volvió rápido a su programa radial "Perros de la Calle", pero decidió esperar para el regreso a la televisión. Esto hizo que se especulara con la posibilidad de no hacer más PH, algo que desmintió el conductor: "La radio la hago desde mi casa y empecé de a poco, sumando horas a medida que me iba recuperando. Es muy distinto que ir al estudio de televisión. El canal me apoyó desde el principio, me fue preguntando qué estaba para hacer y qué no, y estoy más que agradecido con eso"

Y prosiguió: "Además, no es que conduzco el programa y me voy: yo me involucro, hablo con todos, me genera estrés, presión y adrenalina. Y me encanta, pero quería estar físicamente bien, no me quería exigir. Por eso te digo que nunca hubo un tema con el canal. Ya estoy acostumbrado a que se digan cosas. Yo hablo cuando tengo algo para decir, y llegó el momento de volver, en una fecha con la que estoy totalmente de acuerdo con el canal. Para mí era importante que no me dijeran 'chau, no tenés que volver', ni 'tenés que volver ya'".

Por otro lado, confirmó que se barajó la posibilidad de reemplazarlo mientras estaba cursando la enfermedad: "La verdad es que una vez que se confirmó mi positivo me internaron y me mantuve bastante al margen para no estresarme pero sí, se habló de eso con Telefe. Cuando me preguntaron dije que la que podría hacerlo es Vero (Lozano). No veo a cualquiera para este formato, pero ella es una conductora tremenda, es mi amiga, es psicóloga… Después creo que el canal decidió no hacerlo y me pareció bien. Pero no fue algo en lo que yo estuve tan activo: estaba ocupado en recuperarme".