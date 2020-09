A pesar de las restricciones en La Plata, las mesas de los bares con gente sentada y consumiendo

Pese a que por el momento se mantienen en la Ciudad las restricciones para la atención al público con permanencia en el local para el rubro gastronómico, este sábado de repitió la imagen de anoche: gente sentada en las mesas algunos bares y cafés que estaban abiertos, con gente consumiendo. Distintos vecinos comentaron que había locales que habían dispuesto mesas en la vereda (como se habilitó en capital federal recientemente) y se podía ver grupos de clientes tomando cerveza o café al aire libre.

Pese a que todavía no está permitido el "Taka Away Plus" y mucho menos la posibilidad de consumir dentro de los establecimientos gastronómicos, algunos platenses decidieron aprovechar la soledada jornada del sábado para salir a tomar algo.

Situaciones similares se repitieron en el centro de City Bell con la presencia de una o dos mesas con público en la calle, tomando un café, unas gaseosas o alguna cerveza.

El rubro gastronómico todavía no está autorizado en la Región, pese al pedido del intendente Julio Garro al gobernador Axel Kiciloff. Por eso hoy hubo una marcha a la gobernación para pedir por la reapertura.

La situación, como se mencionó, sorprendió a varios lectores de EL DIA que comenzaron a enviar sus fotos a la línea de Whatsapp 221-4779896.