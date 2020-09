Algunos platenses "salieron de bares" pese a las restricciones de la cuarentena

Pese a que todavía no está permitido el "Taka Away Plus" y mucho menos la posibilidad de consumir dentro de los establecimientos gastronómicos, algunos platenses decidieron salir a tomar algo este viernes por la tarde, aprovechando que la temperatura no fue del todo agresiva.

En ese sentido se vio en varios bares y restaurantes la presencia de una o dos mesas con público en la calle, tomando un café, unas gaseosas o alguna cerveza. También helados y comida.

En su mayoría se vieron parejas o grupos de jóvenes, que desafiaron las prohibiciones y decidieron hacer su propia cuarentena. Según lo que pudo observar el cronista de este medio y las denuncias de los vecinos, en su inmensa mayoría se trató de un público joven.

La movida, tal como se mencionó, sorprendió a varios lectores de EL DIA que comenzaron a enviar sus fotos a la línea de Whatsapp 221-4779896.

En La Plata se vio, entre otras cosas, grupos de jóvenes en las ramblas y cordones de la vereda de muchas cervecerías de la Ciudad, pero también en bares y restaurantes del centro. Idéntica fue la postal en City Bell, Ensenada y Berisso.

El rubro gastronómico todavía no está autorizado en la Región, pese al pedido del intendente Julio Garro al gobernador Axel Kiciloff. Por eso hoy hubo una marcha a la gobernación para pedir por la reapertura.

Pero no fueron sólo los bares los centros de recepción de platenses: también hubo denuncias de partidos de fútbol y reuniones sociales en varios lugares, tanto privados como públicos.