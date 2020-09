Con los planes para ayudar a los pobres se subsidia a los sectores de mayores ingresos

El programa de Precios Máximos que implementó al Gobierno hace unos meses tiene por objetivo llevar productos a valores “más accesibles a la mesa de los argentinos”. Pero esos alimentos parecen tener mayor llegada a sectores más pudientes que a los de menor poder adquisitivo. Lo mismo pasa con los subsidios a la energía, donde, en general, se beneficia más el que más tiene, como pasó durante años con las tarifas de servicios públicos que estaban “pisadas”: un departamento en Recoleta pagaba una factura de luz o gas de no más de $100 pesos bimestrales, mientras una casa de clase media del Gran La Plata abonaba por un consumo similar unos 300 o 400 pesos.

El 10 por ciento de los argentinos con menor nivel de ingresos tuvo una inflación estimada que fue dos puntos más alta que la que experimentó el 10 por ciento de la población con mayores ingresos, según estimaciones de la consultora Ecolatina en base a los datos de precios y la Encuesta de Gasto de los Hogares. Para los primeros, la suba de precios fue del 16,9 por ciento, mientras que los últimos registraron un 14,9 por ciento. En otras palabras, la inflación en lo que va de 2020 confirmó su carácter regresivo.

Por eso, los congelamientos y controles de precios -que a veces tratan de beneficiar a los segmentos menos pudientes- en general terminan siendo un escollo para los bolsillos más flacos. Otro ejemplo son los peajes: mucha gente de escaso poder adquisitivo no obtiene ningún beneficio de ese congelamiento que se subsidia muchas veces con emisión de dinero -que genera inflación-, y sí lo obtienen otros muchos que pueden ir a pasear o veranear en sus coches, algunos de alta gama, más allá que ahora ese ítem está relativamente limitado por la cuarentena.

Si bien los precios de la economía son los mismos para todos, lo que cambia es el peso que cada categoría de productos tiene en el consumo habitual de las familias. Los segmentos de menores recursos, por caso, gastan casi la totalidad de sus ingresos en alimentos y bebidas y en servicios públicos. En cambio, las familias de mayor nivel socioeconómico dedican una menor parte de sus ingresos en términos relativos a la comida y los servicios. En su canasta habitual tienen mayor peso otros rubros, como la educación y salud privada, salidas recreativas, artículos para el hogar o productos de electrónica.

Ese carácter regresivo se reflejó en los primeros siete meses de 2020. Según la canasta de consumo oficial, los cuatro deciles más pobres del país (el 40 por ciento con menores ingresos) tuvieron una inflación superior al promedio: mientras el IPC general dio 15,8 por ciento, estos segmentos de la población registraron 16,9 por ciento, 16,5 por ciento, 16 por ciento y 16,2 por ciento, en orden ascendente. Inversamente, los más acomodados fueron los que, tuvieron menos impacto de la suba de precios en su bolsillo. A partir de los datos del Indec, Ecolatina estimó que el decil de mayores ingresos del país fue el único segmento con inflación menor al 15 por ciento (14,9 por ciento).

Una familia de cuatro integrantes necesitó $44.521,25 para superar el umbral de pobreza en julio último, lo que representó un 39,4 por ciento más que un año atrás, informó el INDEC. Se cree, según datos de consultoras, que entre el 50 y el 55 por ciento de los hogares argentinos no llega a ganar esa cifra al mes. La variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) con respecto a junio de 2020 fue del 1,6 por ciento, y lo mismo subió la total (CBT).

Una familia integrada por un matrimonio, que no paga alquiler y tiene dos hijos de seis y ocho años en el Gran Buenos Aires, debió contar en julio, según el Indec, con ingresos mensuales de $44.521 para no ser considerada pobre, y de $18.321 para no ser definida como indigente.

Para una familia tipo de tres miembros, el costo de la Canasta Total fue en junio pasado fue de $35.444 y la Alimentaria de $14.586. En un hogar compuesto por cinco integrantes el costo de la Canasta Básica Total en el mismo mes fue de $46.826 y la Alimentaria de $19.270. Para un solo adulto, el Indec estimó que en julio el costo de la Canasta Básica Total en $14.408 y la alimentaria en $5.929.

La Canasta Alimentaria está integrada por los artículos que reúnen los requerimientos calóricos y proteicos mínimos necesarios para un varón adulto, y la Básica Total incluye estos alimentos más el costo de servicios públicos y otros gastos.

PRECIOS CUIDADOS, MÁXIMOS Y ESENCIALES

Pero los Precios Máximos (antes “Cuidados” o “Esenciales”) que autoriza el ministerio de Desarrollo Productivo que dirige Matías Kulfas dará luz verde a incrementos del 4 por ciento al 6 por ciento a todos los productos (unos 2.300) y para la leche, la yerba y el pan la suba llegaría a entre el 20 y 30 por ciento por el aumento de costos muy superior al resto de los productos, según trascendió.

Un estudio privado muestra que los productos de “Precios Máximos” se venden más en grandes bocas de expendio y en supermercados de zonas céntricas de las ciudades que en negocios de proximidad, como pequeños almacenes y supermercados de barrio. Es decir, la gente más “acomodada” tiene más a mano esos productos que los que viven en barrios alejados de las grandes concentraciones urbanas, lo que refuerza la idea de que la ayuda al que menos tienen no se reflejaría en este tipo de programa, muy anunciado pero de limitada efectividad, según explicaron a este diario expertos en consumo.

“Los sectores de menores ingresos no concurren en general a supermercados para sus principales compras, sino a almacenes. La supuesta ayuda que se quiere otorgar no llega entonces a quienes deben recibirla. En el ínterin, se siguen acumulando, como siempre sucedió con los controles de precios, atrasos de que en algún momento se deberán convalidar”, concluye el trabajo de la consultora económica, afirmando que “aún cuando el tipo de cambio no se mueva de manera abrupta o no haya un salto de las tarifas de servicios públicos en el corto plazo, no descartamos que el carácter regresivo de la inflación se acentúe en los próximos meses, impactando negativamente en la incipiente reactivación de la economía”.

La venta de 200 dólares diarios del Banco Central (BCRA), casi 800 millones de dólares por mes, es otro gesto a sectores medios y altos. Casi 5 millones de argentinos compran al mes su cuota de U$S200 mensuales. Lo mismo sucede con el gasto con tarjetas de crédito en el exterior.

El Gobierno “torpedeaba” a la anterior gestión económica -de pobrísimos resultados, por cierto- por colocar en el mercado bonos con tasas en dólares del 7 por ciento anual. Ahora, tras el canje, podrá lanzar bonos al mercado al 12 por ciento en dólares, un claro incentivo para sectores sofisticados o de muy alto poder económico que pagará una vez más el Estado en su conjunto.