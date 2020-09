Avanzan para desplazar a los jueces que investigan corrupción en el kirchnerismo

El kirchnerismo avanzó en la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación, sin la presencia de Juntos por el Cambio, con una audiencia en la que trataron los pliegos de 10 jueces cuyos traslados objetan por considerarlos irregulares. Los nombres más importantes son los de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, integrantes de la Cámara Federal de Comodoro Py, un tribunal por el que pasan todas las causas de corrupción a funcionarios públicos y empresarios, quienes decidieron no participar de la sesión y la impugnaron. El oficialismo decidió firmar ayer mismo un dictamen para rechazar sus traslados por su “desprecio” a la convocatoria. Para que se efectivicen deberían llevarse al recinto no antes de los 7 días ya que el Frente de Todos sólo tiene mayoría simple y no los dos tercios de los votos. Tampoco asistió Germán Castelli, cuyo pliego se rechazará, según Infobae.

Fue el senador de La Cámpora Matías Rodríguez, de Tierra del Fuego, quien propuso directamente el rechazo de los pliegos sin el tratamiento que darán a los otros siete que quedaron en análisis.

Bruglia y Bertuzzi recibieron vía mail varias observaciones del empresario Gerardo Ferreyra y del ex vicepresidente Amado Boudou. “Coincido con Matías Rodríguez y tenemos que emitir hoy -por ayer- mismo un despacho de rechazo”, pidió José Mayans, jefe del bloque de senadores del Frente de Todos.

Los otros jueces objetados que sí participaron en forma remota de la audiencia son Zunilda Niremberger, Juan Manuel Iglesias, Eduardo Farah, Esteban Hansen, Federico Villena, Enrique Velázquez y María Verónica Skanata.

La audiencia arrancó puntualmente a las 10.30. Anabel Fernández Sagasti hizo leer la nota que enviaron los senadores de Juntos por el Cambio reclamando la “nulidad” de la misma. En señal de manifiesto rechazo, esa bancada se ausentó.

“Nos estamos acostumbrando a que traten de impugnar comisiones cuando no les gustan los temas que se tratan”, se quejó la vicepresidenta del bloque del Frente de Todos y titular de Acuerdos, la cristinista Anabel Fernández Sagasti.

Tras escuchar las presentaciones de los siete jueces conectados a la teleconferencia, los senadores oficialistas se dedicaron a los pliegos de los jueces a los que cuestionan sus traslados pero que consideran autores de “persecución” judicial contra el kirchnerismo.

DETALLES

Se detuvieron especialmente en el primero, Bruglia. Fernández Sagasti comentó que el jueves 3 a las 20.04 ingresó a la comisión un correo electrónico informando que no concurriría, “lo que demuestra que nuestra vía de comunicación funciona”, ironizó la cristinista sobre un cuestionamiento de la oposición de Juntos por el Cambio sobre la saturación de las vías de comunicación.

Oscar Parrilli, que hizo preguntas a cada juez, pidió además que se remitan los casos de los ausentes al Consejo de la Magistratura para que analice si deben ser sancionados por no cumplir “con la manda constitucional”. “Esta actitud anticonstitucional y antidemocrática debe ser evaluada por el Consejo de la Magistratura para evaluar si deben tomar una medida disciplinaria o un llamado de atención”.

Bruglia es integrante de la Sala I de la Cámara Federal, el tribunal que revisa las investigaciones de corrupción, narcotráfico y crimen organizado, e intervino en la causa de los llamados “cuadernos de la corrupción”. Bertuzzi integra la Sala I de la Cámara Federal y también intervino en el caso de los cuadernos, mientras que Castelli, cuyo caso apenas se mencionó, es juez del Tribunal Oral Federal 7 que tiene para juzgar a la vicepresidenta Cristina Kirchner por el mismo caso y al ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido por el caso de Río Turbio.

AUSENCIAS

Cuando Fernández Sagasti informó sobre las ausencias, Mayans se mostró sorprendido. “¿Están diciendo que no están dispuestos a cumplir con el procedimiento?”. “Entendió bien”, respondió su vice en el bloque, tras lo cual varios kirchneristas se despacharon en contra de los jueces. Parrilli, por ejemplo, consideró que “está quedando a las claras la arbitrariedad y manipulación, está tratando de permanecer en un cargo en forma ilegal”, apuntó a Bruglia. Luego lo acusó de “persecución política en sus fallos”. Y cerró: “Con esta actitud, a confesión de partes, relevo de pruebas”.

En la previa y en un largo texto, los senadores Luis Naidenoff, Humerto Schiavoni, Julio Cobos, Pamela Verasay, Oscar Castillo y Ernesto Martínez denunciaron que el proceso no cumple el “complejo control de constitucionalidad” y rechazaron la modalidad de teleconferencia.

“No se encuentra prevista en el reglamento”, indicaron los legisladores que, resaltaron que en caso de modificarse se requieren las dos terceras partes de los integrantes de la cámara. Por lo tanto “no es legítima, es improcedente e ilegalmente nula”, aseguraron.