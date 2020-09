Fernández y un discurso militante: “Habrá un banderazo de los argentinos de bien”

Alberto Fernández se calzó el traje de militante peronista y se despachó con fuertes críticas a quienes participaron de la marcha del 17 de agosto en la que se cuestionó a su gobierno, al tiempo que hizo blanco sobre la figura de Mauricio Macri.

“No veo la hora de que la pandemia se termine porque estoy seguro que ese día vamos a salir a la calle y ese día sí va a haber un banderazo. Un banderazo de los argentinos de bien”, dijo Fernández durante un encuentro virtual que compartió con dirigentes peronistas del Gran Buenos Aires.

Luego le tocó el turno a Mauricio Macri. “Haremos un banderazo de los argentinos que queremos al de al lado, de los argentinos que no queremos muertes, de los argentinos que no dudamos que somos libres, de los argentinos que nos quedamos en Argentina, peleando día a día, y no nos fuimos a Suiza, no lo duden compañeros”, sostuvo.

Alberto Fernández se pronunció de esta forma durante un encuentro realizado vía zoom con Agrupaciones peronistas del sur y los partidos justicialistas de Berazategui y de Almirante Brown y que fue organizada por el diputado Eduardo Valdés.

“Si hay algo que valoro de este momento es que todos comprendimos la importancia de estar unidos. Así que, más allá de que nos quieran hacer pelear, tenemos que ser inteligentes y estar más unidos que nunca, sin caer en falsas disputas entre nosotros”, aseguró en su mensaje a la militancia.

UNIDAD

“Nuestro deber es estar unidos porque debemos seguir cuidando la salud de los argentinos, debemos seguir salvando vidas y debemos seguir trabajando para que la Argentina cuanto antes recupere su economía y eso nos obliga a estar más unidos que nunca”, sostuvo.

“Esa es la tarea que tenemos por delante más allá de la pandemia. Lo que recibimos fue un país económicamente destruido, un país que en los últimos años se organizó para que la Argentina fuera un país más dependiente”, agregó en el encuentro organizado por el diputado Eduardo Valdés (Frente de Todos)

El jefe de Estado se refirió también a la reestructuración de la deuda llevada a cabo por el Gobierno Nacional.

El 31 de agosto logró cerrar con éxito su oferta de reestructuración de deuda por cerca 63.500 millones de dólares, en la que obtuvo un nivel de adhesión del 99%, con lo que no quedaron holdouts como sucedió en 2005, y que contó con el apoyo del FMI.

“Nosotros ahora lo que tenemos es que mostrarnos mas unidos que nunca porque lo que estamos enfrentando en este momento es precisamente una pandemia en una economía que trata de levantarse que ha tirado un muro muy importante que es el muro de la deuda”, reiteró.

DEUDA

“Argentina entre el año 2020 y 2025 estaba obligada a pagar 48.000 millones de dólares, dinero que hoy podemos destinar al desarrollo, a la salud, a la educación, dinero que no le vamos a sacar a los jubilados como hicieron antes”, recordó.

En la Casa Rosada justificaron los términos utilizados por el Presidente, que contrastaron con sus últimas declaraciones públicas. “Fue un desahogo”, indicaron fuentes oficiales.

Los oradores de la videoconferencia, que llevó el título “Alberto con la militancia” fueron, además de Valdés, la vicegobernadora Verónica Magario; el ex gobernador José Luis Gioja; y los intendentes Jorge Ferraresi (Avellaneda), Gustavo Menéndez (Merlo), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Julio Marini (Benito Juárez) y Juan José Mussi (Berazategui).