Mecánica, electricista o albañil: más mujeres eligen oficios tradicionales

Dolores Insaurralde (33), madre de dos hijos, de City Bell.- “Yo ya sabía algo de albañilería, pero me dije ‘la electricidad no me va a ganar’. Y me anoté en ese curso. Ahora estoy haciendo on line la primera etapa, que es “montador electricista”, y la verdad es que me va muy bien, ya hago hasta conexiones”

Dolores Insaurralde (33), madre de dos hijos de 16 y 13 años, vive en City Bell, y hasta hace poco tiempo hasta le daba miedo cambiar una lamparita del velador. Y hoy, sin embargo, ya se atreve a picar una pared para canalizar una instalación eléctrica para toda la casa. No solo le perdió el miedo a la electricidad, sino que en poco tiempo adquirió sus habilidades para la manipulación de cables y herramientas que hacen a la tarea de un electricista. Tanto, que en un futuro cercano piensa dedicarse a esa actividad de manera profesional.

“Es cierto -cuenta- le tenía temor a la luz. Y cuando una amiga me comentó la posibilidad de estudiar un oficio, lo tomé como un desafío. Yo ya sabía algo de albañilería, pero me dije “la electricidad no me va a ganar”. Y me anoté en ese curso. Estoy haciendo on line la primera etapa, que es “montador electricista”, y la verdad es que me va muy bien, ya hago hasta conexiones”.

Los cursos de los que habla Dolores son los que dicta la Escuela Universitaria de Oficios de la UNLP, en Berisso, que desde el año 2011 viene capacitando a mujeres en oficios que por tradición eran considerados “masculinos”, como albañilería, soldadura, mecánica y electricidad, entre otros.

Los cursos son los que dicta la Escuela Universitaria de Oficios de la UNLP, en Berisso

“Desde la Escuela se vienen generando distintas prácticas y dispositivos de inclusión y permanencia en clave de transversalizar una perspectiva de género -cuenta el director de la Escuela Universitaria de Oficios, Sergio Serrichio- y en los distintos cursos la participación de las mujeres ha ido incrementándose año a año, sobre todo en aquellos trayectos de oficios considerados por el imaginario histórico y social para un perfil ´masculino´”.

La Escuela, que es gratuita, está abierta a todos, pero este año se dio por primera vez que las mujeres sean mayoría.

“Sí, en el inicio de este año, antes de la pandemia, se logró revertir la tendencia en la inscripción, y ascendió al 52% las mujeres inscriptas”, apuntó el director.

Efectivamente, mientras en el tramo 2011-2015 solo un 38 por ciento de los inscriptos eran mujeres, en el 2020, sobre casi 800 alumnos, hay un 51,8 por ciento de mujeres anotadas; un 47,4 hombres y un 0,8 por ciento que son trans, travestis y no binaries. Y los cursos que allí se dictan, ahora de manera virtual, son Pastelería; Asistente administrativo; Soldadura; Cerrajería; Mecánica nivel II; Electricidad nivel I Y II; Cocina; Carpintería nivel II; Gas y plomería; Mantenimiento de espacios verdes; Albañilería; Diplomatura en cuidado de personas mayores nivel I y III; Seguridad e Higiene y Mecánica de Motos.

Todo comenzó cuando la Prosecretaría de Políticas Sociales de la UNLP, a través de la Escuela de Oficios -que había sido creada en 2009- comenzó a implementar a partir del 2011 una línea específica destinada a la capacitación de titulares de Programas Sociales de Transferencia Condicionada de Ingresos.

“Se puso en marcha entonces una capacitación con obra y una Diplomatura en Mantenimiento de Edificios públicos para los/as destinatarios/as de esta política pública -recuerda Serrichio- de esa experiencia participaron más de cuatrocientas personas nucleadas en cooperativas, y las mujeres representaron un 70 % de ese universo”.

“En ese entonces -continuó- las mujeres llegaban a la universidad para ser incluidas en módulos de capacitación con obra de baja y mediana complejidad establecidos por el programa: herrería, colocación de veredas con baldosas, construcción de muros, forestación, pintura y adoquinado”.

PERSPECTIVAS DE GÉNERO

En la Escuela de Oficios que funciona en Berisso, todos los cursos que tácitamente se vinculaban a un determinado género en su denominación, fueron cambiando en sus nombres. Esto ocurre desde el año pasado, cuando fueron aprobados los trayectos formativos de la Escuela por parte del Ministerio de Educación de la Nación. Así, el curso de soldador se redefinió como soldadura, el de pastelera como pastelería, carpintero como carpintería, electricista como electricidad, cuidador de personas por el de cuidado de personas, el curso de albañil se cambió por Albañilería, el de cerrajero por cerrajería, el de cocinero por cocina y el de gasista y plomero cambió a Gas y Plomería.

En lo que hace a la inserción laboral también se pensó en la paridad, y desde el Centro de Servicios de la Escuela, un espacio de incubación y vinculación laboral para egresados y estudiantes creado en el 2018, los alumnos recibidos transitan experiencias a través de prácticas acompañadas y rentadas. Hasta el momento, ya se recibieron 57 personas, de las cuales 29 son hombres y 28, mujeres.

“Creemos que la mera incorporación de las mujeres en los trayectos formativos no es garantía de su plena inclusión -señala el director- y por lo tanto resulta necesario identificar y visibilizar las desigualdades históricas entre los géneros en el marco de la implementación de una propuesta que pretenda estar atravesada por una perspectiva de género”.

MUJERES DE HERRAMIENTAS TOMAR

Candela González (18) vive en Berisso, terminó el secundario en la Escuela media Nº 3 y le gustan las Ciencias Naturales. Pero también los autos y las motos. Y por eso se anotó para el curso de mecánica.

Mariana Canicoba aprendió a levantar paredes y a hacer los encofrados en un taller

“Si bien mi idea es estudiar Naturales en la facultad -cuenta- me anoté en la Escuela de oficios para aprender mecánica. En mi casa mi mamá hace de todo, y desde chica me entusiasmó para hacer todo tipo de tareas. Con ella reciclamos muebles, hicimos un bajo mesada, pintamos, pero como a mi me gustan los motores, se me dio también por la mecánica. Estoy haciendo el curso de Mecánica de Motos, pero el problema es que no tengo moto, jaa. Pero con mi hermano de 19 meto manos en el auto. No se si algún día trabajaré de mecánica, pero no lo descarto, porque me encanta que las mujeres hagamos de todo”.

Claro que fuera de la Escuela de Oficios de la UNLP hay también muchas mujeres que aprendieron por su cuenta.

Mariana Canicoba aprendió a levantar paredes, a hacer encadenadas y encofrados en un taller, y aún le brillan los ojos al recordar la alegría de poder terminar su casa o ayudar a construir la de su vecina sin ayuda de hombres.

“Aprendimos que podíamos hacerlo -dice- que no era imposible. Y fue bueno sentir que ya no hay algo imposible, que, a nuestro tiempo, todo se puede hacer. Incluso el argumento de la fuerza física es hasta ahí nomás, porque lo que no puede mover una mujer sola, por ejemplo una bolsa de cemento, la pueden mover entre dos”.

En la provincia de Buenos Aires hay también otros centros en los que se pueden aprender “trabajos de hombres”. Uno de ellos es “Mujeres Constructoras”, que funciona en Moreno, a su vez vinculada a la Asociación civil “Madre Tierra”, integrada por asistentes sociales y arquitectas especialistas en “hábitat popular”.

Sandra Ferreyra, integrante de Madre Tierra, cuenta que la asociación nació en el año 1985

Liliana Hernández Rojas explica que el Taller Mujeres Constructoras se dictaba, antes de la pandemia, de manera semanal, en grupos de entre 10 y 15 mujeres que habitan distintos barrios de Morón y Moreno. “Se las capacita en técnicas básicas de la construcción para que ellas mismas puedan llevar adelante la construcción, y también para que puedan pensar y decidir qué casa quieren habitar”.

A su vez, Sandra Ferreyra, integrante de Madre Tierra, cuenta que la asociación nació en 1985 con el fin de llevar adelante proyectos de “hábitat popular”. “Desde el principio veíamos que las mujeres en los barrios son promotoras y productoras de hábitat, y ahora también que son capaces de construir”.

“Una vez por semana venía una arquitecta de Madre Tierra a enseñarnos encadenado, encofrado, y así aprendimos a armar los fierros para columnas, y a levantar paredes -cuenta Mariana- aprendíamos y practicábamos en nuestras propias casas, haciendo una el encadenado, otra un revoque, levantando una pared en la casa de otra... Nosotras decíamos que el encadenado -la viga de hierro y cemento que une la parte superior de una casa- es algo que nunca íbamos a poder hacer, porque es muy difícil. Pero todos se llevaron una sorpresa cuando logramos completar el primero. Fue una fiesta, parecía algo inalcanzable, y pudimos hacerlo”.