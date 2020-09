Se filtran las primeras imágenes y el precio de la Xbox Series S

Luego de una serie de filtraciones, Microsoft decidió ponerle fin a los rumores y confirmó de manera oficial el lanzamiento de Xbox Series S, el modelo económico de su próxima generación de consolas que tendrá como objetivo competir de manera directa contra la PlayStation 5 Digital Edition.

Xbox Series S 🎮 All-digital next-gen console 🏃 Faster load times 📈 Higher frame rates 🌎 Richer, more dynamic worlds 🔥 Next generation gaming performance 🔎 In our smallest Xbox ever #PowerYourDreams pic.twitter.com/5GxCBiSVtO

El próximo 10 de noviembre se llevará a cabo el lanzamiento en mercados extranjeros y según trascendió, tendrá un valor de 299 dólares. Otra de las características que se destacan es que será un 60% más pequeña que Xbox Series X, siendo la más pequeña creada por la marca de Redmond hasta el momento. Uno de los datos claves es que no tendrá lector de discos.

Con una resolución 2K (1440p), esta consola alcanzará hasta 120fps, algo que promete una gran experiencia de juego sin la necesidad de perder mucha potencia en comparación a Series X y tendrá una memoria SSD NVME personalizada que llegará con una capacidad de 512 GB, para optimizar los tiempos de carga y fluidez de la jugabilidad.

